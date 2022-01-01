Gemlik'te kurulacak batarya fabrikası istihdama ciddi katkı sağlayacak Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, "Batarya fabrikası yaklaşık 2 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, dolaylı yoldan ise 10 bin kişi bu işten faydalanacak." dedi.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:34