Gelecek Elimizde Ödülleri 3. kez sahiplerini buldu

Türkiye geneline yayılmış 300 bin KOBİ ve 1.5 milyon çalışanı temsil eden Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED), 3’üncü Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’ni siyaset, iş ve sanat dünyasından 600 kişilik seçkin bir topluluğun katıldığı organizasyonla gerçekleştirdi. Swissotel The Bosphorus İstanbul’daki etkinlikte ülke ekonomisine değer katan, sürdürülebilir bir gelecek için çalışan ve bu doğrultuda projeler geliştiren şirketler “Gelecek Elimizde” ödülü ile ödüllendirildi. Zirvede ayrıca otomotiv sektörünün sürdürülebilir dönüşümü için önemli bir adım olan Yeşil Bayrak sertifika sisteminin lansmanı da yapılarak sektörün sürdürülebilir dönüşümüne start verildi.

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), İŞKUR, Yeşilay, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), Türkiye Elektro Mobilite Derneği (AVERE) gibi çok değerli kurumların partnerler arasında yer aldığı zirvenin ana sponsoru Otovınn oldu.

Etkinliğe katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açılış konuşmasında, “Özellikle teknolojinin giderek geliştiği otomotiv sektöründe tüketicilere sunulan satış sonrası hizmetlerin çok önemli bir noktaya geldiğini hepimiz gözlemlemekteyiz” dedi. TOBFED'in sektör açısından birbirinden önemli işlere imza attığını ifade eden Gürcan, yıllar evvel “oto yıkamacı” olarak adlandırılan bu işin TOBFED'in çalışmalarıyla büyük bir sektör haline geldiğini belirtti.

“Bu zirvenin ana teması olan ‘Sürdürülebilir Gelecek’ kavramı iş hayatının gündeminde olduğu gibi Bakanlığımızın da ana gündemleri arasında yer almaktadır” diyen Gürcan, “Bu çerçevede Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyen, kaynakları verimli kullanan ve çevresel etkileri azaltan bir yol haritası sunduğunu ifade etmek isterim. Bu bağlamda, Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu üyelerinin, bu ilkeleri benimseyerek ürünlerin dayanıklılığı, malzeme ve kaynak verimliliği ile geri dönüşümü ve enerji verimliliği gibi alanlarda etki yaratabileceği ve böylece ürünlerin sürdürülebilirliğini artırmada önemli bir rol üstlenebileceğine inanıyorum” dedi.

TOBFED işe kendi kapısını süpürerek başlıyor

TOBFED yönetimini sürdürülebilirlik konusuna gösterdikleri hassasiyet sebebiyle kutlayarak söze başlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de açılışta yaptığı konuşmada “Bugün hepimiz; doğayı, çevreyi, özetle yeryüzünü ve onun canlılara hayat veren tüm yapılarını acımasızca tahrip etmenin bedelini ödüyoruz. İşte TOBFED bize bir başlama noktası olduğunu gösteriyor. TOBFED üyeleri kendi üretim alanlarından başlayarak, ne yapıyorsak, ne üretiyorsak, ne imal ediyorsak, mutlaka ‘sürdürülebilirlik’ esasına göre yapmamız gerektiğini gösteriyor. İşe ‘kendi kapılarının önünü süpürerek’ başlıyorlar. Bunu çok anlamlı buluyorum. Sayın Başkan ve yönetimini öncü faaliyetleri sebebiyle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İş dünyası elemansızlıktan, işsizlikten yakınırken bir taraftan da çok büyük genç işsizlik sorunu olduğunu belirten Avdagiç, “OECD’de ne işte, ne eğitiminde olan gençlerin oranı yüzde 13. Türkiye’de bu oran iki katı. Bizim şu anda üç milyona yakın gencimiz ne eğitimde, ne işte. Dolayısıyla bizim çok hızlı bir şekilde bu gençlerin bir kısmını eğitim programlarıyla, onları motive ederek iş ortamına çekip bu oranı OECD ortalamasına indirmemiz lazım. Dolayısıyla inşallah kıymetli sektör temsilcilerimizle beraber diğer bütün sektörlerle beraber 2024 yılındaki en büyük mottomuz bu gençlerimize, üniversitemizle beraber, odamızla beraber dokunarak olabildiğince onları iş hayatının içine çekmek olacak. TOBFED’in sürdürülebilir gelecek zirvesinde bu mottomuzu bir defa daha vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Su geri dönüşümü ile ciddi tasarruf olacak

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş ise bu yıl düzenlenen etkinliğin üçüncü kez gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi’nin artık geleneksel hale geldiğine vurgu yaptı. İlk günden beri sektörün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirten Bakırtaş, “İçişleri Bakanlığımız ile Türkiye'de vale sektörünü düzenledik, itibarlı ve güvenli hizmetin önünü açtık; Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzalayarak meslek okullarını geleceğe hazırladık; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile nitelikli ve kapsayıcı istihdama katkı sağladık, sosyal güvenceyi yaygınlaştırdık; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe dijitlalleşmenin öncüsü olduk, kalkınma hamlesini destekledik; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile ‘Mavi Yaka Kadın’ ve ‘1.000 Kadın Vale’ projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdik; Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile sektörümüzde kayıt dışı hizmetlerin önüne geçecek, veriye dayalı adımlar attık; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz çözümlerle trafik ve park sorunlarının giderilmesinde katkı sağladık. Şimdi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile otomotiv sektöründe su geri dönüşüm projesinin hayata geçirilmesi için çalışıyoruz. Su geri dönüşümünü yasal çerçeveye oturttuğumuzda Türkiye çapında büyük bir tasarrufa imza atacağız. Bütün bu çalışmaları daha sürdürülebilir bir Türkiye, daha sürdürülebilir bir dünya için yapıyoruz. Bugün verdiğimiz ödüllerle de şirketlerimizi ve kurumlarımızı sürdürülebilir dünya için sundukları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz” dedi.

Çevreye duyarlı projeler ödüllendirildi

Sunuculuğunu Okan Bayülgen ile Oylum Talu’nun yaptığı zirvede, çevreye ve yeşile duyarlı projeler geliştiren, 2023 yılında pozitif sosyal ve çevresel etki odağında, nitelikli çalışmalar yaparak sürdürülebilir geleceğe katkı veren şirket, kurum ve kişiler Gelecek Elimizde ödülüne layık görüldü.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Yıldırım, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, EYDK Genel Sekreteri Dr. Onur İlhan gibi isimlerin yer aldığı seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödül alan şirket ve kurumlar şöyle gerçekleşti:

Bilişim Vadisi (Geleceğin mobilitesi ve elektrikli araçlar için yaptıklarıyla)

Borusan (“Birlikte İyileşiyoruz!” sürdürülebilir fayda inisiyatifiyle)

Doğuş Holding (Sürdürülebilir ve kentle bütünleşik Galataport projesiyle)

Eskpar (Kadın istihdamında üstlendiği öncü rol ile)

Founder One (Otuzdan fazla etki girişimine yaptığı erken aşama yatırımlarla)

ICA (Lastik atıklarından ses perdesi projesiyle)

KAGİDER (Kadın girişimci ve ihracatçılara verdiği desteklerle)

Migros (Migros Kadın Akademisi platformuyla)

Opel Türkiye (Düşük karbon emisyonu ve döngüsel ekonomi stratejisiyle)

Ortadoğu Holding (Tehlikesiz atık geri kazanım ve yenilenebilir enerji hamleleriyle)

Petronet (Lokomotif otomasyonu ile karbonsuz yolculuk projesiyle)

Shell Türkiye (Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği katkılarla)

Türk Telekom Ventures (GES ve elektrikli araç şarj altyapısı yatırımlarıyla)

Yayla Agro (Sıfır Atık ve Doğanın Gücü inisiyatifleriyle)

Renault Mais AŞ. (Küresel ‘Renaulution’ Vizyonu İle Sürdürülebilir Mobilitenin Öncüsü Olmasıyla)

Transbosphor Denizcilik

Socar Türkiye (“Değer Benim Platformunda” Geliştirdiği Enerji Verimliliği ve Dijitalleşme Projeleriyle)

Ayrıca şarkıcı Karsu deprem bölgesine yaptığı yardımlardan dolayı, girişimci Hakkı Aydeniz ile sanatçı Haluk Levent’i de yardım projeleri ile insanların hayatına dokunmasından dolayı ödüllendirildi. Zirvenin kayda değer bir diğer ödülü ise teniste Türkiye’nin gururu olan 23 yaşındaki Avrupa Şampiyonu Yankı Erel’e verilen “Gelecek Vaad Eden Sporcu” ödülü oldu.

Zirvenin düzenlenmesi için katkıda bulunan sponsorlara da ayrıca plaket takdimi gerçekleştirildi. Buna göre; Otovınn, Bakırcı, Anadolu Sigorta, N2 Mobil, AutoMechanika, Tatilbudur, Teşkilat, Oxivo ve Ekspar destek plaketi alan firmalar oldu.

Yeşil Bayrak görücüye çıktı

Öte yandan TOBFED üyesi kuruluşlara da Yeşil Bayrak sertifikası verildi. Yeşil Bayrak sertifikası verilecek işletmeler, hizmet standartlarını uluslararası seviyeye çıkaran, bir yandan da pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etki oluşturan firmalardan seçildi. Yeşil Bayrak; şeffaf, veriye dayalı ve kapsayıcı yapısıyla önemli bir başarı hikayesi olarak öne çıkıyor. Orta vadede binlerce işletmeyi kapsaması ve paydaşlarına işlerini geliştirmek için sayısız olanak sunması öngörülen Yeşil Bayrak, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi”nde ilk kez görücüye çıktı. Enerji, kaynak ve su kullanımında çevreci ve döngüsel alternatiflere yönlendirilen, her kesimden nitelikli çalışanın güvenli ve saygın ortamlarda çalışmasını temin eden Yeşil Bayrak, TSE Hizmet Yeterlilik Belgeli işletmelerin de yaygınlaşmasına destek olacak.