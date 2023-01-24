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Geçen yıl trafiğe 1 milyon 270 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye'de 2022'de 1 milyon 269 bin 912 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 35 bin 585 taşıtın kaydı silindi.

EKONOMİ 24.01.2023, 10:47
Geçen yıl trafiğe 1 milyon 270 bin aracın kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2022 yılına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 26 milyon 482 bin 847 oldu.

Bu araçların yüzde 53,9'unu otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,6'sını motosiklet, yüzde 7,9'unu traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen yıl, 2021'e kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17,1 azalarak 35 bin 585 oldu. Böylece 2022'de trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 artış gerçekleşti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 566 bin 280 otomobilin yüzde 70,1'inin benzin, yüzde 18'inin dizel, yüzde 8,5'inin hibrit, yüzde 2'sinin LPG ve 1,4'ünün elektrikli olduğu görüldü.

Aralık 2022 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 269 bin 352 otomobilin ise yüzde 36,9'unun dizel, yüzde 35,1'inin LPG, yüzde 26,8'inin benzin, yüzde 0,9'unun hibrit ve yüzde 0,1'inin elektrikli olduğu tespit edildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

Geçen yıl trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 31'inin 1300 ve altı, yüzde 27,2'sinin 1401-1500, yüzde 24,4'ünün 1301-1400, yüzde 9,3'ünün 1501-1600, yüzde 5,8'inin 1601-2000, yüzde 0,8'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 39,6'sının beyaz olduğu kayıtlara geçti.

Geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,8, devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 13,2 olarak hesaplandı.

Aralık 2022 dönemi verileri

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 137 bin 173 olarak belirlendi. Bu taşıtların yüzde 41,2'sinin otomobil, yüzde 37,2'sinin motosiklet, yüzde 12,2'sinin kamyonet, yüzde 6,4'ünün traktör, yüzde 2,1'inin kamyon, yüzde 0,5'inin minibüs, yüzde 0,3'ünün otobüs ve yüzde 0,1'inin özel amaçlı taşıtlar olduğu kayıtlara geçti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 11,7 arttı. Söz konusu ayda taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 37,6, traktörde yüzde 12, minibüste yüzde 2,3, otomobilde yüzde 1,9 artarken otobüste yüzde 18,9, kamyonda yüzde 17,2, kamyonette yüzde 5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,7 azaldı.

Geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık bazda yüzde 109,2 yükseldi. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 264,2, otomobilde yüzde 91,2, minibüste yüzde 84, kamyonette yüzde 43,2, traktörde yüzde 26,3, otobüste yüzde 24,3, kamyonda yüzde 16,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 19,7 geriledi.

Söz konusu ayda 1 milyon 106 bin 203 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69,1'ini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 5,4'ünü motosiklet, yüzde 4,2'sini traktör, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Geçen ay 56 bin 506 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

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