KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, birinci aşaması tamamlanan Düzbağ Projesi ile Gaziantep'in 2028 yılına kadar su ihtiyacının garanti altına alındığını belirtti.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantıyla katıldığı Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Törenleri'ndeki konuşmasında, her sektörde olduğu gibi su alanında da dünyanın gözbebeği olan projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yapıldığını aktaran Pakdemirli, 585 baraj inşa ederek depolama kapasitesini 40 milyar metreküp artırdıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile son 2,5 yılda 38 milyar liralık yatırım yaparak 72'si baraj, 46'sı içme suyu ve 45'i hep olmak üzere toplam 973 tesisi hizmete aldıklarını anlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Sulama ve toplulaştırma çalışmalarımızla üreticilerimize yıllık 20 milyar liranın üzerinde zirai gelir artışı sağladık. Su medeniyettir düsturuyla bir damlasını bile ziyan etmeden suyu milletle buluşturmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün 66 yılda inşa ettiği 5 bin 445 kilometre ishale hattının yüzde 61'i olan 3 bin 300 kilometresini son 18 yılda hizmete aldık. Bu ishale hatlarıyla ülkeyi neredeyse Edirne'den Kars'a 2 defa kat etmiş olduk. Önümüzdeki yılı 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' olarak ilan ettik ve sizin desteğinizle sulama yatırım bütçesini 2,5 kat artırarak 15,3 milyar liraya çıkardık. Yapılan bu dev yatırımlarla Gaziantep şehrimizi de su alanında ihya ediyoruz. Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük 2. İçme Suyu Projesi olan Düzbağ İçme Suyu Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu proje, Regülatöre Dayalı İsale Hattı, İçme suyu Arıtma Tesisi ve Düzbağ Barajı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Proje sayesinde ilk etapta regülatör vasıtasıyla yıllık 96,6 milyon metreküp, Düzbağ Barajı devreye girdiğinde ise yıllık toplam 173,6 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceğiz."

Açılışını yapacakları Düzbağ İsale Hattı kapsamında toplam uzunluğu 144 kilometreyi bulan isale, iletim ve dağıtım hatlarıyla regülatör inşaatlarını tamamladıklarını aktaran Pakdemirli, ayrıca şehre doğal eğimle su temin edilmesi maksadıyla 3 bin 600 metre uzunluğunda ve 5,6 metre çapında bir tünel açtıklarını anlattı.

Suyun doğal eğimle temin edilmesiyle yıllık 100 milyon liralık enerji masrafından tasarruf sağlamış olunacağını bildiren Pakdemirli, şöyle dedi:

"Birinci aşamasını tamamladığımız Düzbağ Projesi ile Gaziantep'in 2028 yılına kadar olan su ihtiyacını garanti altına aldık. Projenin bu ilk aşamasını toplam 2,6 milyar liralık bir harcama ile 2 yıl gibi kısa bir sürede hizmete açmış oluyoruz. Diğer iki aşamasını da önümüzdeki dönemde tamamlayarak Gaziantep’in 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacını çözmüş olacağız. Yine bugün Gaziantep ve bölgemiz için son derece önemli olan ve bulunduğunuz noktadan kuş uçuşu 100 kilometre uzaklıktaki Doğanpınar Barajı'nın da açılışını yapacağız. Doğanpınar Barajı, gövde uzunluğu bakımından ülkemizin dokuzuncu büyük barajıdır. 660 milyon liraya mal olan bu baraj ile 80 bin dekar tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması sağlanacak. Halen devam etmekte olan sulama projesi tamamlandığında, Gaziantep ve Kilis illerimizin bereketli topraklarıyla buluşacak ve milli ekonomiye yıllık 51 milyon lira katkı, 28 bin kişiye de tarımsal istihdam imkanı sağlanacaktır."



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bugün Gaziantep'in iki hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Gaziantep'in yüzyıl önce gösterdiği istiklal mücadelesindeki öncülüğünü, bugün de ekonomik bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde devam ettirdiğini dile getiren Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıktan ulaşıma eğitimden tarıma bütün alanlarda 2023 vizyonuna durmadan yürüdüklerini kaydetti.

Hayata geçirilen bu hizmetlerle geleceğe emin adımlarla yürüme kararlığında olduklarını ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Gaziantep'imiz, 2002'den beri liderliğinizde ihracatta çok önemli adımlar attı. Bugün 8 milyar dolara yaklaşan ihracatla öncü şehirlerden birisi. Gaziantep bu hizmetlerle birlikte tarımsal ihracat ve üretimi arttırarak yine Türkiye'de öncü şehir olmaya devam edecektir. Tüm bu çalışmalarla 2023 hedeflerine ve 2053 hedeflerine liderliğinizde emin adımlarla ilerliyoruz. Tüm Gaziantepli hemşehrilerimizle, gazi şehrimiz adına yapmış olduğunuz her türlü destek için minnetlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz."



