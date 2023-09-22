Gayrimenkul Uyuşmazlıklarında Devrim: Emlak Danışmanları da Yetkili Olacak?

Ankara Ticaret Odası (ATO) Emlak Komitesi'nin lideri Kenan Bayram, yeni bir açıklama yaparak kira ve gayrimenkul anlaşmazlıklarında emlak danışmanlarının da yetkili olacağını ifade etti. Bayram'a göre, bir hakem heyeti oluşturan emlak danışmanları artık bu tür davalarda bilirkişi olarak atanacaklar.

Zorunlu Arabuluculuk Dönemi ve Emlak Danışmanlarının Rolü

1 Eylül tarihi itibarıyla, kira, kat mülkiyeti, ortaklığın giderilmesi ve komşuluk anlaşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale geldiğini belirten Kenan Bayram, dava açılmadan önce arabulucuya başvurmanın şart olduğunu ekledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ATO'nun birlikte yürüttüğü bir çalışma sayesinde, arabuluculukta sonuç alınamayan davalarda emlak danışmanlarının da yetki sahibi olacaklarına dikkat çekti.

"Raporlar, Anlaşmazlıkların Çözümünde Anahtar Rol Oynayacak"

Kenan Bayram, emlak danışmanlarının artık anlaşmazlıklarda bilirkişi olarak görev alacağını ve gayrimenkul hukuku bağlamında raporlar hazırlayacaklarını açıkladı. Bayram, "Bu durum, gayrimenkul sektörü için devrimci bir adımdır. Artık kendi anlaşmazlıklarımızı kendimiz çözebilir ve raporlar hazırlayabiliriz," şeklinde konuştu.

Uzman ve Yetkili Emlak Danışmanları Heyette Yer Alacak

Bayram, hakem heyetinde yer alacak emlak danışmanlarının meslekte belli bir deneyime sahip olmaları gerektiğini belirtti. Bu danışmanlar, gayrimenkul hukuku konusunda yetkin olacaklar ve özellikle anlaşmazlık durumlarında etkin bir rol oynayacaklar.

"Yetki Belgesi Olmayanlar, Emlak Danışmanı Olamaz"

Gayrimenkul danışmanlarının yetkilerinin Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında belirlendiğini vurgulayan Bayram, yetki belgesi olmayan kişilere "emlakçı" denemeyeceğini ifade etti. Yetki belgesi alan danışmanlar, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde aracılık yapabilecek ve gayrimenkul ilanları için sosyal medya ve ilan platformlarında yer alabilecekler.