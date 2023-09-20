Gayrimenkul Piyasasında Şok! Vatandaş Ev Alamıyor

Gayrimenkul piyasası, fiyatların sürekli yükselmesiyle dikkat çekiyor. Son yıllarda gözlemlenen bu fahiş artış, vatandaşların hem kiralık hem de satılık konutlara erişimini zorlaştırıyor. Son beş yılın rekorunu kıran düşük konut satış rakamları, bu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Konut Kredisi ve Erişim Zorlukları

Çözüm yolları araştırılırken, uzun vadeli ve uygun faizli konut kredilerine erişimde yaşanan zorluklar göze çarpıyor. Sektörün canlanması için krediye ulaşımın kolaylaştırılmasının şart olduğu vurgulanıyor.

Faktörler ve Etkileri

Konut fiyatlarındaki bu yükselme, sadece yüksek enflasyonla sınırlı değil. Türkiye'de yeni konut imarlı arsaların üretilmemesi, kentsel dönüşüm projelerinin yavaş ilerlemesi ve inşaat maliyetlerinin artışı da fiyatları yukarıya taşıyor. Uygun faizli kredilerin nadir bulunması da bu problemi derinleştiriyor.

Uygun Faiz Oranları ve Sektör Canlanması

Sektör temsilcileri, konut kredilerindeki faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesini ve KDV oranlarında düzenlemeler yapılmasını öneriyor. Özkan Aydemir, gayrimenkul piyasasındaki dengenin yeniden kurulması için bu adımların atılmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Alıcı ve Satıcı Rol Değişimi

Geleneksel olarak gayrimenkul piyasasında satıcının belirleyici olduğu bilinirken, şimdi alıcıların daha etkin bir rol aldığı gözlemleniyor. Aydemir, müteahhit firmaların finansman yöntemlerini değiştirdiklerini ve satıcı odaklı piyasadan alıcı odaklı bir piyasaya geçildiğini ifade ediyor.

Konut Satışları ve Arsa Talepleri

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde konut satışları yüzde 15,5 oranında azaldı. Arsa ve arazi satışlarında artış yaşandı. Aydemir, belirsizlik dönemlerinde vatandaşların arsa ve arazi yatırımlarını tercih ettiğini belirtiyor.

Bursa'da Konut Satışları

TÜİK istatistiklerine göre, Bursa'da Haziran ayında konut satışları 3 bin bandında seyrederken, Ağustos ayında bu rakam 4 bin 771'e çıktı. Aydemir, Bursa'da son verilere göre konut satışlarında artış yaşandığını dile getiriyor.

Gayrimenkul sektöründe yaşanan bu gelişmeler, hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendiriyor. Uygun faizli kredi imkanları ve diğer önerilen çözümler, sektörün geleceği için büyük önem taşıyor.