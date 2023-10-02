Garanti BBVA'dan büyük fırsat ! 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı

Garanti BBVA'nın sunduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası büyük ilgi görüyor. Yüzde 0,99 faiz oranıyla sunulan 10 bin liralık ihtiyaç kredisi imkanı, düşük maliyetli finansman arayanlar için cazip bir seçenek sunuyor.

MOBİL BANKACILIKTAN KATILIM ŞARTI

Garanti BBVA'nın düzenlediği kampanya kapsamında, mobil üzerinden müşteri olduktan sonra 5 gün içerisinde hayat sigortalı ve kampanyalı kredi için başvuru yapanlar 10 bin lira kredi kullanabilecek. Söz konusu kampanya yalnızca Garanti BBVA Mobil ile İnternet üzerinden yapılacak başvurular için geçerli olurken, şubeler kampanyaya dahil değildir.Garanti Bankası'nın yüzde 0,99 faiz oranıyla verdiği kredi için 12 ay vade seçeneği sunulurken, aylık taksit oranın da 904,68 TL olarak belirlendi.