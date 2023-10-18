Garanti BBVA'dan Büyük Destek! 150 Milyar TL'yi Aştı! Halen Devam Ediyor

Zirvede, FutureBright Kurucusu Akan Abdula'nın moderatörlüğünde gerçekleşen "Ya Sonra?" başlıklı panelde önemli konular ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, yeşil bir gelecek hakkında önemli görüşlerini paylaşırken, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın da gelecekteki akıllı tarımın nasıl şekillenebileceği konusuna odaklandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş ise yarının teknolojileri alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Geleceği Şekillendiren İlham Verici Kadın Girişimciler

"Geleceğe Yön Veren Kadın Girişimciler" panelinde Yekta Kopan, Insider CEO’su ve Kurucu Ortağı Hande Çilingir ile başarılı bir girişimin ilham verici hikâyesi üzerine sohbet etti. Zirvenin kapanışında ise BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli, "Gelecek Sensin" temasıyla ilham dolu bir konuşma yaptı.

Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi: Bir Toplumsal Görev

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ'un konuşmasında vurguladığı gibi, kadınların ekonomik ve toplumsal başarıları, Türkiye için hayati öneme sahiptir. Kadınların girişimcilikle güçlenmesi, anahtar bir faktördür.

Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalara rağmen kadın girişimci oranı hala istenen seviyeye ulaşamamıştır. Ancak Garanti BBVA, 2006 yılında başlattığı Kadın Girişimci Programı ile bu alandaki büyümeyi desteklemektedir. Program, finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma gibi dört ana başlıkta kapsamlı destek sunmaktadır.

Son beş yılda kadın girişimcilere sağlanan finansman desteği 150 milyar TL'yi aşmıştır ve bu rakam artmaya devam edecektir. Bu destek, Türkiye'deki kadın girişimcilerin güçlenmesine ve büyümesine katkı sağlamaktadır.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen ilerlemelerin bir değerlendirmesini yapmanın önemine vurgu yaparak, kadın girişimcilerin bu ilerlemeleri hızlandırmak için önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Bezircioğlu, KAGİDER olarak kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması için 21 yıldır çalıştıklarını ve bu alandaki büyümeye katkı sağladıklarını söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, kadınların Türkiye'nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında önemli bir role sahip olduğunu ifade ederek, kadınların enerjisini ve potansiyelini değerlendirmenin ülkenin sürdürülebilir kalkınması için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.