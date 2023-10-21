Garanti BBVA'dan Bomba Kampanya: 15.000 TL'ye Kadar Faizsiz Nakit Avans!

Ekim ayı, finans dünyasında birçok fırsatın kapılarını araladı. Özellikle Garanti BBVA'nın sunduğu özel kampanya, bu ayın en dikkat çeken tekliflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ekim Ayının Nakit Fırsatlarına Göz Atın

Birçok kişi, ekim ayında finansal ihtiyaçlarını karşılamak ya da borçlarını kapatmak için bankaların sunduğu fırsatlara yöneliyor. Bu noktada, bankaların online platformları üzerinde yer alan kampanyalar kategorisi, tüketicilere birçok avantaj sunuyor. Bu avantajların başında, Garanti BBVA'nın 1-31 Ekim tarihleri arasında sunmuş olduğu faizsiz taksitli nakit avans kampanyası geliyor.

Faizsiz Nakit Avans Kampanyası ile Tanışın

Garanti BBVA'nın bu özel teklifi sayesinde, ekim ayı sonuna kadar bankanın mobil uygulaması aracılığıyla kredi kartı başvurusunda bulunan ve başvuruları onaylanan bireyler, 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve ücretsiz taksitli nakit avansın keyfini çıkarabilecekler. Fakat bu kampanya sadece bu avantajla sınırlı değil. Kampanyaya katılanlar, belirli bir harcama tutarına ulaştıklarında ekstra bonuslar kazanma fırsatına da sahip olacaklar.

Detaylar İçin Garanti BBVA'ya Göz Atın

Faizsiz taksitli nakit avans fırsatından faydalanmak isteyenler ya da ekim ayının diğer finansal fırsatlarından haberdar olmak isteyenler, Garanti BBVA'nın resmi web sitesindeki kampanyalar bölümünü ziyaret edebilir. Burada, kampanyanın tüm detaylarına ve şartlarına kolayca ulaşabilirsiniz.