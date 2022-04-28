Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor
Costa Cruise, mayıs ayı itibarıyla İtalyan Costa Cruises ve Alman AIDA Cruises markalarıyla İstanbul kalkışlı seferlerine başlıyor.
Costa Venezia gemisi her seferinde binlerce turisti İstanbul'da ağırlayacak. Şirketin Türkiye operasyonları Ay Cruise ortaklığıyla gerçekleştirilecek. Galataport'tan gerçekleştirilen ilk İstanbul kalkışlı cruise olma özelliği taşıyan Costa Venezia, turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak.
Costa Group Üst Yöneticisi (CEO) Micheal Thamm, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Costa Group için önemli olduğunu vurguladı.
Dünyanın "en büyüleyici" bölgelerinden biri olan, doğu ve batı medeniyetlerinin kesiştiği noktaya dönmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Thamm, şunları kaydetti:
"Tüm turizm ekosistemi ile iş birliği içerisinde Türkiye turizm sektörünün canlandırılmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz. Efsanevi güzelliklere sahip bir ülkenin zenginliğini kruvaziyer sektörüne geri kazandırmanın gururunu taşıyoruz. Costa Group olarak Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcıyız. Operasyonlarımızı yeni gemi ve turlarla önümüzdeki yıllarda daha da arttırmayı planlıyoruz."
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