Galataport Katarlılara Satılacak mı? Ferit Şahenk Görüşüyor İddiası!

İstanbul'un incisi, Galataport, Doğuş Grubu'nun vitrin projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in liderliğinde, bu prestijli liman projesi için Katar Varlık Fonu'nun yatırım kolu olan Qatar Investment Authority ile görüşmeler yürütüldüğüne dair bilgiler Bloomberg haber ajansı tarafından paylaşıldı.

Galataport Satışında Kritik Adımlar

Katar Yatırım Otoritesi ile olan diyaloglar, Galataport'un geleceği açısından stratejik öneme sahip. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ferit Şahenk'in fon ile görüşme sürecinde, Galataport'un alımına yönelik ilgiyi keşfetme amacı güttüğü anlaşılıyor.

Finansal Strateji ve Yatırım Hedefleri

Projeye dair yapılan 1,02 milyar Euro'luk yatırım, hem Türkiye ekonomisi hem de Doğuş Grubu için önemli bir finansal hareket olarak karşımıza çıkıyor. Şahenk, projeden elde edilecek olan potansiyel satış gelirini, kullanılan kredi borcunu kapatmak için yönlendirmeyi planlıyor. Bu finansal yönetim ve strateji, grubun gelecekteki yatırım hedefleri doğrultusunda kritik bir rol oynayacak.

Galataport'un Açılışına Dair Beklentiler ve Erteleme

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding'in iş birliği ile hayata geçirilen Galataport, 2021 yılında yaşanan bazı gecikmelerin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. İstanbul Boğazı'nda konumlanan ve yıllık 25 milyon ziyaretçi ile 1,5 milyon yolcu ağırlama hedefi bulunan bu kruvaziyer limanı, turizm açısından büyük önem taşıyor.

Şahenk'in Dönüşüm Süreci ve Geçmişteki Satışlar

Ferit Şahenk, özellikle Türkiye Garanti Bankası'ndaki paylarını İspanyol bankası BBVA'ya sattıktan sonra, otel, marina ve restoran gibi alanlarda önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Doğuş Holding, son dönemdeki nakit akışı stratejisi ve borç yapılandırması adımları ile finansal yapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda, 2020 yılında İstanbul'un tanınmış alışveriş merkezi İstinye Park'ın %30'luk hissesini de Katar Varlık Fonu'na devrederek, bu yönde somut adımlar attığı görülüyor.

Değerlendirme ve Geleceğe Bakış

Şirketin ve projenin geleceği hakkında Doğuş, Bilgili ve Qatar Investment Authority tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamış olsa da, finansal dünyanın ve yatırım çevrelerinin bu gelişmelere olan ilgisi yoğun. Galataport'un satış süreci, sadece Doğuş Grubu için değil, aynı zamanda İstanbul'un turizm ve ekonomi dinamikleri için de belirleyici olacak.