Son Dakika

Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener, 'Keşfi yapılan sahada sadece 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor. Bu üretim Türkiye'deki ortalama kuyu üretim verilerinin üzerinde." dedi.

EKONOMİ 13.12.2022, 14:17
Gabar'daki petrol keşfi Türkiye'nin enerjide bağımsızlık politikasını güçlendirecek

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfinin Türkiye için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bu keşfin Türkiye'nin cari açığının giderilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

Akyener, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, terörden temizlenen Gabar Dağı'nda keşfedilen 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni sahaya ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Keşfi yapılan sahada 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapıldığını ve kuyu sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akyener, "Bu, kuyu başına 1250 bin varil ediyor. 1000 varilin üzerindeki bu üretimler şayet stabil ise Türkiye'deki ortalama kuyu üretim verilerinin çok üzerinde olan rakamlar." ifadelerini kullandı.

Akyener, Türkiye'nin şu an günlük petrol üretiminin 65 bin varile ulaştığına dikkati çekerek, "Özel sektörle birlikte bu rakam 80 bin ediyor. Üretimin gelecek yıl ise 100 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bu perspektiften baktığımızda sadece 4 kuyuda 5 bin varil alabiliyorsak, belki de 20 kuyuyla 20 bin varil üretim alınacak. Yani sadece bu sahadan yapılacak üretimle bile günlük 100 bin varil hedefi yakalanmış olacak." diye konuştu.

"Petrol fiyatları arttıkça bu değer de artacak"

Türkiye'nin tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 92'sini ithal ettiğini hatırlatan Akyener, "Bu, ithalat özellikle artan petrol fiyatlarıyla birlikte cari açık üzerinde ciddi anlamda yük oluşturuyor. Bu yükün giderilmesi anlamında gerçekten önemli bir keşif. 150 milyon varil net kanıtlanmış petrol rezervi hacimsel anlamda da önemli bir yere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, keşfin ekonomik değerine de dikkati çekerek, "12 milyar dolarlık rezerv muhtemelen, 150 milyon varil mevcut petrol fiyatları bandıyla çarpılarak hesaplanıyor. Yani bu perspektiften baktığımızda dahi ciddi anlamda bir ekonomik değer ihtiva eden bir petrol rezervinden bahsediyoruz ki petrol fiyatları arttıkça bu değer de artacak." dedi.

Bu tarz yeni keşiflerin aynı zamanda Türkiye'nin bu alandaki teknoloji ve ekipman geliştirme kabiliyetini de güçlendirdiğini ifade eden Akyener, "Bu bağlamda yapılan her türlü keşif, ki bu önemli ve büyük bir keşif, Türkiye'nin bu sektörde daha fazla ve daha güçlü firmalara sahip olması anlamına geliyor." diye konuştu.

Akyener, keşfin yapıldığı bölgeye de dikkati çekerek, "Gabar'dan, terörün eskiden fink attığı bir bölgeden bahsediyoruz. Belki yakınında başka sahalar da keşfedilecek. Bölgeye yatırım gitmesi, ekonominin dönmesi, istihdamın artması, devletin varlığını daha da güçlendirmesine sebep oluyor. Yani bölgesel anlamda da Türkiye için gerçekten çok olumlu bir gelişme." ifadelerini kullandı.

"Yurt içinde üretilen her bir varil petrol çok değerli"

MOBEN Danışmanlık ve Araştırma'nın Kurucusu, Enerji Uzmanı Emin Emrah Danış da 150 milyon varillik petrol rezervi keşfinin Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Danış, küresel petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın tüm tüketici ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini belirterek, "2021'in tamamında Türkiye'nin 50,7 milyar dolar olan enerji ithalat faturası, bu yılın 10 aylık döneminde 80,6 milyar dolara yükseldi. Yılın tamamında ise 96 milyar dolar seviyelerinden kapatması bekleniyor. Bunun en temel nedeni ise yüksek petrol ve doğal gaz fiyatları." diye konuştu.

Türkiye'nin günlük toplam petrol tüketiminin 800 bin varile, üretimin ise 65 bin varile yaklaştığına işaret eden Danış, "Türkiye'nin 2023 hedefi ise 100 bin varile ulaşmak. Bu artışta Gabar, Adana ve diğer bölgelerde son birkaç yılda yapılan keşiflerin ciddi katkısı olacak." dedi.

Danış, Türkiye'nin, geçen yıl 34 yeni keşifle mevcut rezervine 71 milyon varil daha eklediğini belirterek, "Bu yıl ise 95'i arama ve 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj yapıldı. Diyarbakır'daki Mermer-1, Hançerli-5 ve Demirkuyu-1 kuyularında 3 yıl önce 22,5 milyon varil rezerv petrol keşfedilmişti. Adana'da Çukurova sahasında 8 milyon varillik yeni bir rezerv keşfedildi orada da 5 kuyuda günlük bin 500 varillik üretime başladı. Yeni açılacak kuyularla Türkiye'nin tüm bu sahalardaki petrol üretimi artacak. Türkiye açısından yurt içinde üretilen her bir varil petrol de, her bir metreküp doğal gaz da, her bir 1 kilovatsaat elektrik de çok değerli." ifadelerini kullandı.

Yeni keşfin ekonomik değerine de değinen Danış, "Türkiye'nin Gabar'daki keşiften önce üretilebilir petrol rezerv miktarı yaklaşık 450 milyon varildi. Yeni yapılan 150 milyon varillik keşifle bu miktar 3'te 1 daha artarak yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. Gabar'da kazılan 4 kuyudan halihazırda günde 5 bin varil petrol üretiliyor ve üretilen petrolün gravitesi de yüksek. Gerek Gabar'daki diğer komşu bölgelerde, gerekse Türkiye'nin diğer bölgelerinde karada ve denizde devam eden arama faaliyetleri neticesinde önümüzdeki dönemlerde yeni benzer önemli rezerv keşiflerinin gelmesi kuvvetle muhtemel." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Aralık 2022
İmsak 06:41
Güneş 08:13
Öğle 13:03
İkindi 15:22
Akşam 17:43
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Pendikspor 16 29
3. Rizespor 16 29
4. Keçiörengücü 16 29
5. Samsunspor 16 28
6. Bodrumspor 16 28
7. Boluspor 16 26
8. Bandırmaspor 16 25
9. Manisa FK 16 24
10. Sakaryaspor 17 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 15 21
13. Adanaspor 16 18
14. Erzurumspor 16 17
15. Tuzlaspor 16 16
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 16 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 16 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4