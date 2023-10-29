G20 ülkelerinin genç liderleri İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 13 üye ülkenin genç girişimci örgütlerinin başkanlarının katıldığı toplantıda, dünyada yaşanan son gelişmeler değerlendirilirken, Genç Girişimciler İttifakının ileriye dönük hedef ve stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantıya video konferans yoluyla katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, konuklara hitap etti ve Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik önemine dikkati çekerek yatırıma davet etti.

Zirvenin ikinci gününde toplantılar, 1914 yılında Fairfield Shipping Co. tarafından İngiltere'de yolcu vapuru olarak yapılan HALAS 71 yatında devam etti. Boğaz turu eşliğinde TÜGİAD üyesi genç iş insanları ile bir araya gelen 13 ülkenin gençlik örgütü liderleri, birçok alanda yeni işbirliklerine de imza attı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, göreve geldikten kısa süre sonra, on binlerce genç girişimciyi kapsayan ve Türkiye'yi sadece TÜGİAD'ın temsil ettiği G20 Genç Girişimciler İttifakı liderlerini, İstanbul'da bir araya getirdiklerini bildirdi.

Böyle bir organizasyonu Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleştirmenin ayrı bir önem ifade ettiğini kaydeden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Almanya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya ve Kanada'dan gelen başkanlar TÜGİAD üyeleri ile ikili görüşmeler de yaptı. İki gün süren zirve boyunca dünyadaki gelişmeleri değerlendirdik ve ittifakın ileriye dönük hedef ve stratejilerini belirledik. Bununla birlikte yabancı konuklarımız ile üyelerimizi bir araya getirdiğimiz B2B görüşmelerinde enerji, inşaat, savunma sanayisi ve bilişim başta olmak üzere birçok alanda işbirliği kararları alındı. Geleceğin liderlerine ülkemizi tanıttığımız bu etkinlik, yeni yapılan anlaşmalarla farklı bir boyut da kazandı. Bu anlaşmalar üyelerimiz için yeni kapılar açacak."