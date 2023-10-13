G20 maliye bakanlarından küresel ekonomik görünüm için uyarı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin son dönemdeki şoklara karşı dayanıklılık gösterdiğini vurgulayarak "Ancak görünüm baskılanmış, dengesiz ve giderek farklılaşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın dönem başkanlığında 12-13 Ekim'de Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

İsrail-Filistin çatışmasına değinilmemesinin dikkati çektiği bildiride, "İnsanlığın yaşadığı büyük acıları ve dünya genelinde savaş ve çatışmaların olumsuz etkilerini derin bir endişeyle not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise görüş farklılıklarına işaret edilen bildiride, yıkıcı doğal afetler nedeniyle Fas'ın batısı ve Libya'da yaşanan trajik can kaybı ile yıkımdan ise derin üzüntü duyulduğu, Fas ve Libya halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Bildiride, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) aracılığında Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması kapsamındaki çabaların takdir edildiği kayda geçirilerek anlaşmanın zamanında ve etkili bir şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.

Risk dengesi aşağı yönlü olmaya devam ediyor

Küresel ekonominin son dönemdeki şoklara karşı dayanıklılık gösterdiği kaydedilen bildiride, "Ancak görünüm baskılanmış, dengesiz ve giderek farklılaşmaya devam ediyor." değerlendirmesi yer aldı.

Bildiride, pek çok ülkede manşet enflasyon oranları düşerken risklerin devam ettiği ve çekirdek enflasyonun yüksek ve kalıcı olduğu aktarıldı.

Risk dengesinin jeoekonomik gerilimler, aşırı hava olayları, doğal afetler ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşma göz önüne alındığında aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtilen bildiride, bu zorlukların üstesinden gelinmesi için büyümeyi teşvik, eşitsizlikleri azaltmak, makroekonomik ve finansal istikrarı sürdürmek amacıyla iyi ayarlanmış para, maliye ve yapısal politikalara olan ihtiyaç vurgulandı.

Kripto varlıklara ilişkin yol haritası kabul edildi

Bildiride, kripto varlıklarına ilişkin G20 Yol Haritası'nın da kabul edildiği, ayrıntılı ve eylem odaklı yol haritasının makroekonomik ve finansal istikrara ilişkin ortak hedeflere ulaşmak ve kripto varlıklarına yönelik kapsamlı politika çerçevesinin etkili, esnek ve koordineli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli olduğu kaydedildi.

Ayrıca bildiride, G20 Yol Haritası'nın hızlı ve koordineli bir şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.

21'inci yüzyılın küresel zorluklarına çözüm bulmak amacıyla çok taraflı kalkınma bankalarını geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik çabaları devam ettirme kararlılığın da sürdürüldüğü belirtilen bildiride, IMF ve Dünya Bankasından, her ülkenin koşulları göz önünde bulundurularak gelişmekte olan ülkelerdeki yurt içi kaynak seferberliğini artırma çabalarını desteklemek amacıyla üstlenilen çalışmalar hakkında bir sonraki toplantıya kadar rapor vermeleri talep edildi.

Bildiride, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki borç kırılganlıklarının etkili, kapsamlı ve sistematik bir şekilde ele alınmasının önemi de vurgulandı.