Fuarlar birleşti sektörden tam destek geldi

Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği etkinlikte sektörün önde gelen isimleri, Türkiye’nin en büyük HORECA fuarına tam destek verdi. ANFAŞ’ın 18 – 21 Ocak 2022 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştireceği 32. ANFAŞ Hotel Equipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 28. ANFAŞ Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nın dünyanın marka etkinlikleri arasında yer alması için düğmeye basıldı.

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, pandemiye rağmen etkinlikleri 600’ün üzerinde katılımcı firma, 3 binden fazla marka ve 50 binden fazla ziyaretçi ile gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek “bu etkinliklere katılan herkes karlı çıkacak. Oteller en uygun fiyatla anlaşmalar yapacak. Katılımcı markalar önemli satış hacimlerine ulaşacak. Tam bir başarı hikayesi yazılacak bu etkinliklerde” dedi.

İki fuarın birleştirilmesi ile büyük bir sinerji yakalanacağını belirten İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Özer, “Ticaretin en önemli ayağı ürün tanıtımı. Bu nedenle biz de İstanbul Ticaret Odası olarak fuarlar düzenliyor ve mevcut fuarlara destek veriyoruz. Üyelerimizle fuarlara katılım ve tanıtım desteği veriyoruz. Fuarcılık gerçekten zor bir sektör ancak ülkeleri ve ekonomilerini kalkındıran bir dinamiği var. Bu nedenle ülkemizde başarılı fuar sayısını artırmalıyız. Ben ülkem adına gerçekleştirdiği başarılı fuarlardan ötürü Ali Bıdı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Pandemiyle birlikte ertelenen fuarların etkisini vurgulayan ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz ise şöyle konuştu:

“ 2 yıldır fuar yapamıyoruz bundan hem tanıtımlar hem ihracat etkilendi. Özellikle pandemi ile kapanmalar sonrası dünyada insanlar fuarlara çok büyük açlık duyuyorlar. Bu durumu fırsata çevirmek ve değişen dünya pazarında yer alabilmek için daha fazla çalışmalıyız. Bu anlamda Türkiye özellikle 5 yıl içinde dünya pazarlarına iyi kanalize olmalı, dünyaya kendini iyi anlatabilmeli. Antalya fuarcılık konusunda en önemli lokasyonlardan bir tanesi bizim bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Hem turizmi canlandırmak hem de sektörlere yeni pazarlar kazandırmak adına ANFAŞ’ın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Tüm müşterilerimiz Anfaş’a katılıyor

Türkiye’nin turizm ve ihracatta daha yüksek ivme ile büyümesi gerektiğinin altını çizen ve özellikle bu konu başlıklarında Antalya'nın öneminin net olarak ortaya çıktığını vurgulayan ETÜDER Başkanı Melih Şahinöz ise sözlerine şöyle devam etti:

“Akdeniz bölgesi gıda ve HORECA sektörlerinin önemli pazarlarından bir tanesi. Bu nedenle o bölgede yapılan fuarlar sektörler açısından çok önemli. Antalya lokasyonu, turistik güzelliği ve kaliteli otelleri ile yurtdışından gelen kişi trafiğinin arttırılması için muhteşem bir fırsat. Özellikle biz EDT profesyonelleri için Anfaş’ın önemi çok büyük çünkü müşterilerimizin ya da potansiyel müşterilerinizin hepsi orada. Ev dışı tüketimin %30 unun Antalya'da yapıldığı gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda orada yer alarak ürünlerimizi tanıtmak sektör için çok önemli. Fuarlar artık sadece ürün satma yeri değil başarılı fuarlarda gerçekleştirdiğiniz başarılı etkinlikler de fuarları sektörün buluşma noktası haline getiriyor. Biz ETÜDER olarak Anfaş’ı ve yönetimini böyle başarılı bir fuara imza attıkları ve sürdürülebilir kıldıkları için tebrik ediyoruz.”

İki fuarın birleşmesi ile ilgili düzenlenen tanıtım toplantsının moderatörlüğünü yapan Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak Türkiye’nin artık dünyanın ilgisi ve bilgisini çekecek fuarlar yapması gerektiğini belirterek, “bunun için ne gerekiyorsa elbirliği ile yapmalıyız” dedi.

Toplantıya bu isimler katıldı

TAFED YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERKAN YEŞİL

AGEB BAŞKANI MUZAFFER AVCI

POYD İSTANBUL BAŞKANI MURAT KUYUCU

TÜSİD DİREKTÖRÜ EVREN KULAÇOĞLU

ETÜDER GENEL SEKRETERİ TOLGA GÜLLÜ

ZÜCDER GENEL SEKRETERİ SİBEL PALACIOĞLU

BEEO SATIŞ DİREKTÖRÜ ÖNDER TORKUL

DİNÇER BAKLİYAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TEVFİK DİNÇER

BANVİT PAZARLAMA DİREKTÖRÜ YASEMİN GÜRLEROĞLU

DESTEK PATENT YÖNETİM KURULU BAŞKANI KEMAL YAMANKARADENİZ