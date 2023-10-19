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Fuar Alanının Kapıları İsraillilere Kapattılar!

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Fuar Alanının Kapıları İsraillilere Kapattılar!
İsrail’in asker, sivil, çocuk, kadın gözetmeksizin düzenlediği insanlık dışı saldırıların son halkası olan Gazze’deki hastane baskını sonrası bölgenin en etkili uluslararası fuar şirketi, organizasyonlarının tümünü İsrailli katılımcı ve ziyaretçilere kapattı.

Irak Bağdat Uluslararası Fuar alanı ve Libya’daki tüm fuar alanlarının işletmesini bünyesinde bulunduran ve Türkiye’de önemli fuar organizasyonlarına imza atan Nobel Şirketler Grubu iştiraki Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. yurtiçi ve yurtdışı tüm organizasyonlarında İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri alanlarına kabul etmeyeceğini duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamada; “İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alarak açıkça "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu ifade edilerek; “Yönetim kurulumuzca alınan karar gereği daha önce düzenlediğimiz fuarların İsrailli katılımcı ve ziyaretçileri de dahil olmak üzere bundan sonra yurtiçi ve yurtdışında düzenlediğimiz hiçbir organizasyona İsrail vatandaşı olan kişilerin girişine izin verilmeyecektir” denildi.

Grubun yazılı açıklamasında, alınan bu kararın Türkiye’deki tüm dış ticaret ve fuar organizasyon şirketlerince de uygulanmasının umut edildiği belirtildi.

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