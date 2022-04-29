Fransa ekonomisini Rusya-Ukrayna savaşı frenledi

Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) öncü verilerine göre, Fransa’da Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla herhangi bir büyüme kaydedemedi.

Beklenti ekonominin yüzde 0,3 genişlemesi yönündeydi.

Avrupa'nın ikinci en büyük ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde revize olarak yüzde 0,8 büyümüştü.

İlk çeyrekte Fransa ekonomisinde büyüme olmamasında kişisel tüketim harcamalarındaki düşüş etkili oldu. Hane halkı harcamaları, yüksek enerji fiyatları ve Rusya-Ukrayna savaşının tüketici güvenini sarsmasıyla ilk çeyrekte yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Sabit yatırımlar ise sadece yüzde 0,2 arttı.