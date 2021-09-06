Format atılan Ordu’nun çehresi değişiyor...

HABER: ENGİN ÇAĞLAR

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in davetlisi olarak Ekonomi Gazetecileri Derneği ile gittiğimiz Ordu’dan izlenimlerimizi siz YeniGün okurları için yazdım. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in son iki yılda klasik belediyecilik dışında tarım, turizm, enerji, sosyal hizmetler, kırsal kalkınma ve hayvancılık, kültür-sanat, kent estetiği ve gastronomi alanlarında gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde gözlemledik. Belediyecilik açısından yerel kalkınmaya örnek gösterilen bu çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla gittiğimiz Ordu’da kenti yönetenler olarak Vali Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile ekibinin sıcak karşılamalarına değinmeden geçemeyeceğim.

Ekonomi Gazeteciler Derneği’ne bağlı ulusal medyanın tanınan gazeteci ve yazarları ile Türkiye’de bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanlarının da katıldığı program kapsamında ‘Sürdürülebilir Turizm ve Bir Yerel Kalkınma Modeli-Ordu’ konulu bir oturum düzenlendi. Oturumda Ordu’da klasik belediyeciliğin dışında tarım, turizm, enerji, sosyal hizmetler, kırsal kalkınma ve hayvancılık, kültür-sanat, kent estetiği ve gastronomi alanlarında yapılan çalışmalar ele alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yerel kalkınma modeli kapsamında gerçekleştirdikleri proje ve çalışmalarla ilgili ekonomi gazetecileri ve iş insanlarına bilgiler verdi.

ORDU’YU BÜYÜTMEK İÇİN BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Güler, “Aradan geçen 2 yıl gibi bir süre içinde yapılan çalışmaların ne kadar doğru olduğunu özellikle bu pandemi döneminde gördük. Biz üretim ağırlıklı bir kalkınma ve belediyecilik kavramını benimsedik. Bu kapsamda faaliyete geçirdiğimiz iştirak şirketlerimiz başta olmak üzere diğer projelerimizle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstermiş olduk. Yol, asfalt, kaldırım, çöp toplama bunlar zaten belediyeciliğin olmazsa olmazlarıdır. Bunların dışına çıkarak ne yapabilirsiniz önemli olan budur. Arkadaşlarımız ile yola çıkarken ana stratejimizi ‘Düşünen Ordu, Üreten Ordu, Yarışan Ordu’ üzerine oluşturduk. Bu felsefeyle hareket ettik. Ordu’nun ekonomisine ne kazandırabiliriz, vatandaşlarımıza ne kadar ek girdi ile parasal katkı sağlarız onun düşünerek çalışma gerçekleştirdik” dedi.

TERECİYE TERE SATIYOR…

— Ordu’yu hem ekonomik ve sosyal yönden hem de stratejik açıdan büyütmek için büyük düşündüklerini belirten Başkan Güler’in, açıklamalarının satırbaşları şöyle:

— Ordu 11 dere üzerine kurulu bir şehir, biz bu derelerin içine 40 tane gölet yaptık.

— Ordu’yu liman kenti yapmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

— Türkiye’nin köylerde yaşama oranı 21 iken Ordu’un 42. Ordu’nun nüfusu kadar bir nüfus da İstanbul’da var. Yani bir Ordu’da İstanbul’da.

— Ata tohum merkezini kurduk.

— Üretmeye başladık, mesela kendi sabunumuzu yapıyoruz.

— Ordu Kars ve Ağrı’ya kaz gönderir hale geldi.

— Kimse kimseyi bilmeden 19 ilçeye yardım ediyoruz.

— Karadeniz’de bulunan tek İtfaiye Eğitim Merkezi Ordu’da…

— Çambaşı kayak merkezi oluyor ve 5 yıldızlı otel inşaatı sürüyor.

— Balon turizmini başlatıyoruz.

— Ordu butik çikolatanın merkezi olma yolunda adımlarımızı attık.

— 17 katlı gökdelenler yıkıldı kıyılar halkındır denildi. Yapanın yanında kar kalmadı. Bu yapıları yıkmasaydık halk hapis olacaktı, şimdi yeşil alan park yapıyoruz halkımızın faydalanması için.

— Bu kadar yağmur yağan bir kentin su kalitesi iyi değil, onun çalışmalarını yapıyoruz.

— Triatlon şehri olabilecek durumdayız.

— Biten işin hesabı kolay veriliyor.

— Su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz.

— Ordu Belediyesi’nin 4 tane şirketi var.

— Yazılımda çok iyi durumdayız.

— Aybastı’nın dağında gençlerimiz artık roket yapıyor.

— Mercimek ithal ama her gittiğimiz yerde mercimek çorbası içiyoruz.

— Yerel evler yapıyoruz 19 ilçede yarışma yaptık projeleri belirledik. Yüksek asansörlü binalar değil bahçeli evler yapmak için yeni modeller belirledik.

— Ordu’nun müthiş bir potansiyeli var.

— Serbest piyasa başıbozukluk değildir.

— Düzenleyici kurullarla birlikte hareket ederek bir denge sağlamayı hedefliyoruz.

— Burda yapılanları 81’le çarpıp diğer illerdede ufak değişikliklerle yapılabilir.

— Enerjide bürokratik işleri çok hızlı hallettik.

— Ben bakanken siyaset yapmamışım, burada yapıyorum. Siyaset yerelmiş.

— Partizanlık yapmıyoruz ama bir günde 6 bakanla görüşmeninde lehimizde olduğunu söyleyebilirim.

— 196 belediye başkanı orduya gelecek. Burada fikir alışverişi toplantıları yapacağız.

— Bir tane yakınım var işe aldığım.

— Şirketler normal sahibine yakışır.

ORDU-MERSİN ARASI 6 SAAT

— Yaklaşık 45 ilin Ordu’ya çıkışını sağlayacak ‘Karadeniz-Akdeniz Yolu’ projesinin tamamlanmasını bekliyoruz. Yanı sıra gerek Ordu’nun gerekse yol projesiyle Karadeniz’e bağlanacak şehirlerimizin dış ticaretini artıracak bir konteyner limanı beklentimiz var.

DÜŞÜNEN, ÜRETEN VE YARIŞAN ORDU

Şimdi de Başkan Güler’in benimde içinde olduğum 3 gazeteci ile yaptığı söyleşiye bir göz atalım; “50 yıldır değişik sektörlerde çalıştım, bakanlıklar yaptım. Bu süreçlerde yerel yönetimlerin son derece önemli olduğunu gördüm. Yönetmenin merkeziyetçilekten ziyade yerelden başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ihtiyaçlar yerelde ortaya çıkıyor,daha sonra genele doğru gidiyor. Şu anda Ordu’da yaptığımız çalışmalar klasik belediyeciliğin dışında bir belediyecilik anlayıı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Klasik belediyecilikte yol ve asfaltlama, kaldırım yaparsınız, çöpünü alırsınız, suyunu götürürsünüz çalışma büyük ölçüde yerine gelmiş olur. Ama biz burada üretime dayalı sosyal belediyecilik modelini oluşturduk. Çünkü daha önceki sistemler, kapitalist olsun, liberal olsun bunlar tam çözüm üretemedi. Şimdi sosyal belediyeciliğin devreye girmesi lazım ve bizde bunu yapıyoruz.

Belediyecilik ekonomiyle buluşuyor ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verdiği ölçüde sorunlar çözülmüş oluyor. Bunun içine sosyal belediyeciliğide katmak gerekiyor. Bu sistem başarılı olursa diğer illerde de olabilir ve 81’le çarparsanız Türkiye modeli çıkar.

Normalde belediyenin teşkilat şeması var. Bu teşkilat şeması ile klasik belediyeciği çözebilirsiniz ama proje liderleri yetiştirerek başka uygulayıcı danışma grupları yetiştirerek bunları onlara zimmetledik. Tarımı birine verdik, turizmi birine, enerjiyi bir başka arkadaşa verdik, yazılımı başka bir arkadaşa vererek 4 tane şirket kurduk. Geleceğin bu dört bacak üzerinde durabileceğini düşündük. Bunların gelecek boyutu olan 4 saha ve bunların içinde gastronomi var, üretim var, gıda güvenliği var, su var, enerjiyle birlikte ekononin girdilerinin düşürülmesi var, temiz enerji var, bunların birbiriyle interaktif etkileşimi var. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirerek insana ve doğaya dayalı bir belediyecilik anlayışıyla direkt kaleye oynayan bir ekip oluşturdum ve projelerimizi bu doğrulduda geliştirerek uygulamaya devam ediyoruz.

Araştırma ve geliştirme üzerine kurulu bir hayat tarzım var. Burada yönetimden çok yönlendirici pozisyonundayım aslında. Burada çalışanların ve halkın katılımlarını sağlıyoruz, ben yönlendiriciyim sadece. Türkiye’nin ihtiyaçlarını hep tespit ettim ve daha önce çalışma hayatımda uygulamalı görevlerde bulundum. Ben belediyecilik uygulamalarına 94’te başladım. Dolayısıyla dünyadaki trendlerden biriside şu anda gıda güvenliği. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde gıda son derece önemli. İkincisi tabiki enerji.

Düşünen, üreten ve yarışan Ordu’da denizi devreye soktuk. Su en önemli konulardan biri ve kıtlığının da olacağı öngörülüyor. Bundan dolayı kentte de bütün altyapıyı, mevcut eskimiş, paslanmış, delinmiş tüm boru hatlarını değiştiriyoruz. Hatta bunların bazıları asbestli, sağlığa zararlı. Sarnıçları yapıyoruz. Tabi bunlar hep yatırım konusu. Derelerin içinde göletler oluşturuyoruz. Yağan yağmuru ve eriyen karı devreye sokmamız lazım. Bu kadar yağmur yağan yerde içme suyu sıkıntısının olmaması gerekir ve biz bunun için yeni projeler üretip çalışıyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım dönemimde de ben bunu tabii kaynakları öne çıkararak Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı şeklinde değiştirerek tersine çevirdim tanımı. Aslında doğrusu oydu. Burdada klasik belediyecilikten ziyade sosyal ve ekonomik belediyecilik anlayışını ele alarak, düşünen, üreten ve yarışan bir Ordu’yu sadece Türkiye ile değil dünyadada diğer kentler ile yarışan bir kent olarak “Biz bize yeteriz” diyoruz. Şu anda ben Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Meclisi üyesiyim. Dolayısıyla dünyanın büyük kentlerinin neler yaptığını görüyoruz.

Ordu’nun doğa sporlarına uygun bir yer olduğu için ve denizinin dalgalı oluşundan dolayı Başkan Güler’e “Ordu, Karadeniz’in Çeşme’si olur mu?” diye sordum. Ancak başkan Güler, “Taklitten ziyade bizlerin örnek olacak yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor” diye cevapladı. Ama yarış her zaman vardır.

Sivrisinekle ilgili vektörel çalışmalarımızda sürüyor, eskiye göre daha iyi olduğu söyleniyor.

Şu anda sanat merkezi olarak kullandığımız kilise eskiden hapishane olarak kullanılıyordu. Sonra uzun bir süre boş kaldı. Tekrar kilise olarak kullanımı için öyle bir talep yok.

Ordu heyelan bölgesi olduğu için 19 ilçede mimarı yarışma yaptım. Yerel malzemelerle yerel mimari ile bahçeli evler yapmayı düşünüyoruz.

Ordu’ya adeta format atarak kalıcı ve sosyal anlamda temel atan Başkan Güler, “Evet özel sektör buraya gelsin bir karma ekonomi yapılsın ama dengeyi nasıl sağlayacaksınız. Özel sektören kar amacıyla 14-15 katlı binayı dikmesine nasıl engel olacaksınız, regülasyon mekanizmanız nasıl olacak?” sorusuna ise “Regülasyonu tanımlayacağız. Düzenleyici bir göz olacak. Piyasayı takip edecek. Eksikleri tespit edecek. Mesela rüzgar enerjisi var ama rüzgar esmeyince ne olacak, bi tarafta güneş enerjisi var ama bulutlu geçtiği zaman ve gece ne olacak. Orada tahterevalli üzerinde biri oturacak ayaklarıyla o dengeyi sağlayacak. Bu model tutarsa düzenliyici kurullarla beraber gelecek.” diye cevap verdi.

SÖRF TUTKUNLARININ İLGİ ODAĞI OLDU

Ordu'da mavi bayraklı sahiller, son dönemde sörfçülerin ilgi odağı oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte başlatılan dalga sörfü eğitimleri devam ediyor. Ordu'da kısa süre önce açılan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde meraklı gençlere eğitim veriliyor. Yüzlerce kişinin eğitim aldığı merkezde hedef, milli takıma yeni sporcular yetiştirmek. Bazı yabancı sörfçüler de zaman zaman kente gelerek eğitimlere katkıda bulunurken, yakın kentlerden gelen adrenalin tutkunları, sörf yaparak denizin ve rüzgarın tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve mavi bayraklı plajlarıyla ilgi gören Ordu, yemyeşil ormanlarının yanı sıra ziyaretçilerine yamaç paraşütü imkanı da sunuyor. Sörf eğitmeni Deniz Toprak, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Plajı'ndaki Dalga Sörfü Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada doğan yeni jenerasyonlar, deniz ile iç içe bir noktada büyüyebilir. Yani biz deniz ile sörfü erişilebilir kılacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Deniz Toprak’a “3 tarafı denizlerle çevrili bir ülkede onca yüzme bile bilmeyen insan varken neden sörf” diye sorduk. Toprak, “Tam da bu yüzden. Karadeniz öyle bir korku fikrine dönüşmüşki, akıntı diye birşey uydurmuşuz biz. Sanki dünyanın hiçbir yerinde akıntı yok. Sanki Okyanuslarda akıntı yok, sanki Akdeniz’de akıntı yok. Akıntı bir form, deniz formu. Bizde bir formuz iyide olabiliriz, kötüde. Akıntıyıda iyide kullanabiliriz veya bizim için tehlikeyede dönüşebilir. Ben akıntıyı bildiğim için kendi lehime kullanabilirim. Akıntı dünyanın heryerinde var. Meteorolojiyi ve deniz koşullarını anlamak lazım. Ben buraya baktığımda mesela neresi sığ neresi derin anlayabiliyorum. Ona göre ben akıntı hangi yönde olabilecek görebiliyorum. Eğer siz göremiyorsanız ya eğitim almalısınız yada görebilen biriyle girmelisiniz. Sıkıntı o zaten. o yüzden sörfü getirdik biz buraya. Buranın çocukları denizin dilini anlasınlar diye. Öyle yüzme öğretmekle olacak birşey değil bu. Sörf meteoroloji, deniz bilgisi demek. Bunları öğrenmek, denizci olmak demek. Denizci, balıkçı bir neslin çocukları denizden kopmuş.

Ben küçükken rüzgar sörfüyle başladım yaklaşık bir 10 yıl önce dalga sörfüne başladım. Hayallerimin peşinden giderek onu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şu an dünyanın farklı yerlerinde sörf yapıyorum. Burada babaannemin fındık tarlasına 15 dakika uzaklıkta, okyanus dalgası kalitesinde oluşunu, gözümün önündeki şeyi görmemişim. Gitmişim 15 bin kilometre ötede Sri Lanka’da sörf yapmışım. Perşembe gibi kimsenin bilmediği bir lokasyonda ben sörf okulu açıp, Türkiye’nin ve dünyanın farklı yerlerinden insan getirebiliyorsam bunu Karadeniz’in herhangi bir yerinde de yapabilirsiniz.

Şu anda kent içinden ve il dışından yaklaşık 600 kursiyerin sörf için eğitim aldığını dile getiren Toprak, ilginin bu kadar fazla olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hedeflerinin milli takıma Ordu'dan yeni sörfçüler yetiştirmek olduğunu kaydeden Toprak, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

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Son dönemlerde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından sörfçülerin ilgi odağı olan Ordu’ya sörfü getiren Deniz Toprak, hayallerinin peşinden giderek onu yaşamanın mutluluğunu yaşadığını Engin Çağlar’a anlattı.

Deniz Toprak, öğrencilerinden 9 yaşındaki yetenekli bir kız çocuğunun gelecekte ülkemize madalyalar kazandırabileceğini söyledi.