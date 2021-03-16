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Ford Motor Company ve Volkswagen AG'den ortak üretim anlaşması

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştı.

Ford Motor Company ve Volkswagen AG'den ortak üretim anlaşması

Ford Motor Company ve Volkswagen AG, 2018'den beri devam eden iş birliği planları çerçevesinde 1 tonluk orta ticari aracın ortak üretimi için anlaştıFord Otomotiv'den yapılan açıklamada, "Proje kapsamında Yeni Nesil Ford Transit Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli PHEV ve tam elektrikli versiyonlarının, Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikalarında 2023'ün ilk yarısından itibaren kademeli ve çoğu ihracata dönük olacak şekilde üretilmesi öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

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