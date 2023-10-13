Fiyatı En Az Artan Ürün! Ama Vatandaş Kırmızı Et Yiyemiyor!

Vatandaşlar, artan kırmızı et fiyatları karşısında alternatif protein kaynaklarına yöneliyor. Son dönemde kırmızı etin yüksek fiyatları, tüketicinin tavuk ve sakatata yönelmesine neden oldu. Kasaplardaki fiyat etiketleri az da olsa düşmüş olsa bile, sektörde kırmızı et ile kanatlı et arasındaki farkın giderek açıldığı gözlemleniyor.

Marketlerde Et Fiyatlarının Son Durumu

Zincir marketlerin kasap bölümlerinde etler artık vakumlu ambalajlarla sunulmaya başlandı. Ayrıca, dikkat çekmek için kırmızı ette indirim kampanyaları da düzenleniyor. Örneğin, geçen haftalar 350 lira seviyesinde olan dana kıyma kilosu şimdi 300 liraya kadar geriledi.

Uzman Görüşleri ve Tüketici Eğilimleri

CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer ve Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, kırmızı et ve kanatlı et arasındaki fiyat farkının tüketici tercihlerini etkilediğini belirtiyor. Ayrıca, balık tüketiminin de arttığına dikkat çekiliyor.

Et Tüketiminde Bölgesel Farklılıklar

Doğu ve Güneydoğu Anadolu gibi et tüketiminin yüksek olduğu bölgelerde, vatandaşlar kırmızı ete ulaşamayınca sakatata yöneliyor. Ancak sakatata bulma konusunda da zorluklar yaşanıyor.

Hayvancılık Sektöründe Son Gelişmeler

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında son dönemde azalma gözlemleniyor. Büyük işletmelerin üretimde avantaj sağladığı ve küçük işletmelerin üretimden çekildiği bilgisi paylaşılıyor.

Üreticiler ve Maliyet Sorunu

Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üretim maliyetlerinin yüksekliğinden ve desteklerin yetersizliğinden bahsediyor. Özellikle yerli üreticilerin ithal hayvanlarla rekabet edemediğini vurguluyor.

Kasaplar ve Fiyat Artışı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarındaki artışın aslında yüzdesel olarak diğer gıda maddelerine göre daha az olduğunu, ancak vatandaşın alım gücündeki düşüş nedeniyle et alımında azalma yaşandığını belirtiyor.