Fiyatı En Az Artan Ürün! Ama Vatandaş Kırmızı Et Yiyemiyor!

Vatandaşlar, artan kırmızı et fiyatları karşısında alternatif protein kaynaklarına yöneliyor. Son dönemde kırmızı etin yüksek fiyatları, tüketicinin tavuk ve sakatata yönelmesine neden oldu. Kasaplardaki fiyat etiketleri az da olsa düşmüş olsa bile, sektörde kırmızı et ile kanatlı et arasındaki farkın giderek açıldığı gözlemleniyor.