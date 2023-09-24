Fındık Yetiştiricisi Müjde Bekliyor! TMO'nun Fındık Alım Fiyatları Değişmeyecek Mi?

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık alım fiyatları ve süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güldal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık fiyatlarını açıkladığından beri mevcut durumu değerlendirdi. Kendisi, "güncelleme yapılmayacak" ifadesini kullandı ve fındık fiyatlarının serbest piyasa koşullarına göre değişebileceğini belirtti.

Fındık Fiyatlarında Son Durum: Levant ve Giresun Kaliteleri

Erdoğan'ın duyurduğu fındık alım fiyatları Levant kalitede 82.5 lira, Giresun kalitede ise 84 lira olarak belirlenmişti. Güldal, fiyatların açıklandığı gün itibarıyla piyasadaki bu fiyatların uygun olduğunu dile getirdi.

Rekolte Tahminleri ve Hasat Sürecinin Etkileri

Güldal, fındıkta hasat döneminin başlamasıyla birlikte rekolte beklentilerinin değiştiğini söyledi. İlk başta 700-800 bin ton rekolte öngörülürken, bu sayının sonraları 725 bin ton olarak revize edildiğini açıkladı. Hasat sürecinin ilerlemesiyle birlikte rekoltenin daha az olacağının anlaşıldığını ve bu nedenle fiyatların da artış gösterdiğini vurguladı.

Fındık Fiyatları Piyasada Yükseliyor mu?

Güldal, fındık fiyatlarının şu an itibarıyla yaklaşık 100 lira civarında olduğunu, ve serbest piyasa koşullarının bu yükselişte etkili olduğunu belirtti. Üreticilerin kendi menfaatlerine uygun ticari kararlar alabileceğini, fındık alım kampanyalarının ise devam ettiğini ifade etti.

TMO'nun Fındık Alım Stratejisi ve Üreticilerin Durumu

TMO'nun fındık alım merkezlerinin sayısı 35 olarak belirtildi. Fakat, ilk haftalarda beklenen fındık arzı azaldı ve son günlerde neredeyse durdu. Güldal, üreticilerin serbest piyasa veya tüccarla iş yapmayı tercih ettiğini ve bu durumdan memnun olduklarını söyledi.

Fındık Fiyatlarına Güncelleme Gerekli mi?

Güldal, TMO'nun fındık alım fiyatlarına herhangi bir güncelleme yapmayacaklarını, zira fiyatların zaten referans olarak kabul edildiğini belirtti. Üreticilerin bu fiyatların üzerinde satış yapabileceğini ve bu durumun üreticilere lehine olduğunu ifade etti.

Ahmet Güldal'ın açıklamaları, TMO'nun fındık alım süreçleri ve fiyatlandırmaları hakkında önemli bilgiler sunuyor. Fiyatların piyasa dinamiklerine göre değişkenlik gösterebileceği, üreticilerin serbest piyasa koşullarında kendi menfaatleri doğrultusunda hareket edebileceği ve TMO'nun bu süreçte bir denge unsuru olarak kalacağı anlaşılmaktadır.