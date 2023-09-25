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Fındık Fiyatları Düşecek mi? TMO Deposundaki Fındıkları Satacak mı? İşte Gerçekler

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Fındık Fiyatları Düşecek mi? TMO Deposundaki Fındıkları Satacak mı? İşte Gerçekler
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık piyasası ile ilgili dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor. Soydan, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depolarda birikmiş fındığı satışa çıkaracağı" yönündeki söylemlerin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık piyasası ile ilgili dolaşan iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor. Soydan, "Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) depolarda birikmiş fındığı satışa çıkaracağı" yönündeki söylemlerin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Fındık Üreticilerinin Durumu: Hasatlar Tamamlandı

Soydan'a göre, fındık, bölge halkı için vazgeçilmez bir geçim kaynağıdır ve son bir ayda, üreticiler pazara yeteri kadar fındık sunmuşlardır. Yönetim Kurulu Üyesi, serbest piyasada fındık fiyatlarının hızlı bir şekilde yükseldiğini de vurgulamaktadır.

Fındık Fiyatları: Piyasa Dinamikleri ve TMO'nun Rolü

28 Ağustos itibarıyla, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı alım fiyatları da dikkate alınarak, serbest piyasa 72 lira seviyelerinden alımlara başlamıştır. Fındık fiyatlarının bugünlerde 100 lira seviyelerine çıktığı görülmektedir. "Üreticiler, bu sezon oluşan fiyatları büyük oranda kendileri belirlemiştir," diyen Soydan, üreticilerin elindeki fındığı mümkün olduğunca depoda tutmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Algı Yönetimi: Asılsız İddialara Dikkat!

Fındık üreticilerinin elindeki ürünü ucuza almaya yönelik asılsız algılar oluşturulduğu konusunda uyaran Soydan, "TMO'nun depolardaki fındığı satışa çıkaracağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulamaktadır. "Bu tür yanıltıcı bilgilerle üreticiyi paniklemek ve pazar fiyatlarını düşürmek isteniyor," şeklinde konuştu.

TMO'nun Fındık Politikaları: Üreticilerin Yanında

Arslan Soydan, konuyu TMO yetkilileri ile görüşerek derinlemesine incelediklerini ve ofisin bu süreçte piyasaya fındık satmayı planlamadığını belirtiyor. Ayrıca, TMO'nun fındık alımlarını sürdürdüğünü ve yıl sonuna kadar da depolarını üreticilere açık tutacağını ifade etmektedir.

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