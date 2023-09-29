Ferit Şahenk'ten Ha’BuPide'yi Büyültecek!

D.ream, sadece yurt dışından tanınmış markaları Türkiye sınırlarına taşımakla kalmadı. Kendi başlangıcından itibaren birçok yeni restoranın kuruluşuna da öncülük etti ve zaten ünlü olan bazı mekanlara da yatırım yaptı.

D.ream'ın Gözde Mekanları

Birçok kişi, D.ream markasını duyduğunda aklına hemen Vogue, Anjelique, Zuma gibi elit restoranlar geliyor. Fakat bu sadece buzdağının görünen kısmı. Grubun portföyünde, Nusr-Et'ten Masa'ya, Günaydın'dan Raika'ya kadar birçok tanınmış mekan bulunmaktadır.

Ferit Şahenk'ten Dünya Gastronomisine Açılım

Para Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, Şahenk sadece Türkiye'ye ünlü restoranlar getirmekle kalmıyor. Kendi oluşturduğu ya da satın aldığı markaları da global arenada tanıtarak, onları dünya çapında tanınır hale getiriyor.

Yeniliklere Devam: Ha’BuPide ve Daha Fazlası

Şahenk'in tutkusu yeniliklerle sınırlı değil. D-Ream şirketi, son dönemlerde Ha’BuPide adında yeni bir pideci markasıyla sektöre yeni bir soluk getirdi. İlk şubesini Galataport'ta açan Ha’BuPide, Türkiye'nin dört bir yanında yeni şubelerle hizmet verecek.

Turistik Bölgelerde Genişleme Stratejisi

D-Ream, sadece İstanbul'da değil, Bodrum, Alaçatı ve Antalya gibi turizmin kalbinin attığı bölgelerde de şube açmayı planlıyor. Bu bölgeler, gastronomi turizminde önemli bir potansiyele sahip.

İstanbul Lezzetlerini Sunan Yeni Mekan: Bizİstanbul

D-Ream grubunun yeni markası Bizİstanbul, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde misafirlerini ağırlıyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar geleneksel İstanbul yemekleri sunan restoran, aynı zamanda muhteşem deniz ve boğaz manzarasıyla dikkat çekiyor.