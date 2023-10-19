Fed Üyesi Christopher Waller'dan Faiz Kararı Hakkında Şaşırtıcı Açıklamalar! Fed Faizi Düşürecek mi?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, faiz oranlarının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Waller, ekonomik verilere odaklanmanın ve gelecekte faiz oranlarını sabit tutup tutmama konusunda kesin adımlar atmamanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Ekonomik Verilere Odaklanmak İhtiyacı

Christopher Waller, faiz kararlarını verirken dikkate alınması gereken en önemli faktörün ekonomik veriler olduğunu belirtti. Ekonomik verilerin takip edilmesi ve analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Waller, "Politikamızda kesin adımlar atmadan önce ekonominin ne yöne evrildiğini bekleyip göreceğiz. Verilere bakıp ekonominin soğuyup soğumadığını veya ısınıp ısınmadığını göreceğiz. Bugün itibariyle bir şey söylemek için çok erken" değerlendirmesinde bulundu.

Faiz Oranlarındaki Değişim

ABD Merkez Bankası, son 19 ayda politika faizini yüzde 0-0,25 aralığından yüzde 5,25-5,5 seviyesine yükseltti. Bu, 1970'lerden beri yapılan en büyük artış serisi olarak kayda geçti. Fed'in Kasım ayında faiz artışlarına devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

New York Fed Başkanı John Williams'tan Enflasyon Yorumu

Ayrıca, bugün konuşan New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı. Williams, enflasyonun hedeflere ulaşabilmesi için faizlerin bir süre daha kısıtlayıcı seviyelerde kalması gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemeye rağmen hala gidilecek yol olduğunu belirtti.