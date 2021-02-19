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Fed, Para Politikası Raporu'nu yayımladı

Fed, koronavirüs salgınının aşılama çalışmalarına rağmen ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasası üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Fed, Para Politikası Raporu'nu yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşılama çalışmalarına rağmen ekonomik faaliyet ve iş gücü piyasası üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiğini belirterek para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye destek sağlayacağını bildirdi.

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlan yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun şubat sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, benzeri görülmemiş mali ve parasal teşvikler ile sıkı sosyal mesafe kısıtlamalarının gevşemesinin geçen yaz ABD iş gücü piyasasında hızlı bir toparlanmayı desteklediği ancak kazanımların hızının yavaşladığı ve istihdamın salgın öncesi seviyelerin çok altında kaldığı aktarıldı.

- Para politikası ekonomiyi desteklemeye devam edecek

Raporda, "Devam eden aşılama seferberliği bu yılın sonlarında daha normal koşullara dönme umudu sunmasına rağmen, Kovid-19 salgını ABD ve dünyada ekonomik faaliyet ile iş gücü piyasası üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarının enflasyonu düşürdüğü anımsatılan raporda, bu zorlu ortamda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini sıfıra yakın tuttuğu ve ekonomik toparlanmayı desteklemek için tahvil alımlarına devam ettiği kaydedildi.

Raporda, "Bu önlemler, Komite'nin faiz oranları ve bilanço konusundaki güçlü rehberliği ile birlikte, para politikasının toparlanma tamamlanana kadar ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam etmesini sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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