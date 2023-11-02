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Fed faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000$’ı gördü

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Fed faizleri sabit bıraktı, Bitcoin 36.000$’ı gördü
Haftanın en önemli gününü geride bıraktık. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen politika faizi kararını açıkladı. Yaygın beklentiye paralel olarak faizler %5,5 düzeyinde üst üste 2. kez sabit tutuldu. Böylece faizler 22 yılın zirvesinde değiştirilmeyerek bırakıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olan SEC’in spot Bitcoin yatırım fonuna (ETF) onay vereceği beklentileriyle son dönemde 34.000$’a kadar yükselerek 17 ayın zirvesini test eden Bitcoin, şu sıralar bu seriyi devam ettiriyor. Birkaç kez denemesini yaptığı 35.000$ seviyesini aşmakta zorlanan Bitcoin, dün Fed sonrası güçlü bir atak ile 36.000$’a kadar yükseldi. Şu sıralar 35.300$’dan alıcı bulsa da güçlü görüntüsünü koruyor ve kısa vadeli trendin hala yukarı olduğunu gösteriyor. Son yükseliş dalgasında Bitcoin’in arkasında kalan Ethereum da Bitcoin dominasyonundaki düşüş ile 1.875$’a kadar yükseldi. Ethereum da sabah saatlerinde 1.840$ düzeyinde fiyatlanıyor.

Her ne kadar görünüm olumlu olsa da 35.000$ ve 36.000$ seviyeleri Bitcoin’de teknik anlamda direnç hareketlerinin güçlü olduğu bölgeler. Bu civarda olası bir sıkılaşma Bitcoin için yorucu olabilir. Kısa vadeli işlem açmak için dikkatli olunması ve stop – limit emrinin kullanılmasını tavsiye ettiğimiz bir bölge.

Son olarak bu gelişmelerle genel görünüm dünden bugüne olumlu devam ederken SUSHI, RAY, CELO, JST ve ACH çift haneli kazançlar ile günün en çok yükselen kripto paraları olmayı başardılar.

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