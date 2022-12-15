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Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

EKONOMİ 15.12.2022, 09:41
Fed faiz oranını 50 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlattı.

Piyasa beklentileri de Fed'in politika faizini 50 baz puan artırması yönündeydi.​​​​​​​

Yüksek enflasyon karşısında martta varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, mart ayı toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Son artışla birlikte Fed, faizleri mart ayından bu yana toplam 425 baz puan artırmış oldu.

ABD'de enflasyon haziranda yıllık yüzde 9 ile 1981'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak kasım ayında yüzde 7,1'e gerilemişti.

Fed'in açıklamasında, "Enflasyon, salgınla ilgili arz ve talep dengesizliklerini, daha yüksek gıda ve enerji fiyatlarını ve daha geniş fiyat baskılarını yansıtacak şekilde yüksek kalmaya devam ediyor." değerlendirmesi de yer aldı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş ve ilgili olayların enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıya katkıda bulunduğu ve küresel ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, para politikasının enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye çekecek kadar kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi için federal fon oranı hedef aralığında devam eden artışların uygun olacağının öngörüldüğü yinelendi.

Bankanın açıklamasında, faiz artışlarının hızı belirlenirken para politikasındaki kümülatif sıkılaşmanın, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmelerin, ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

Gelecek üç yıla ilişkin faiz tahminleri yükseltildi

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde gelecek üç yıl için artışa gitti.

Federal fon oranına ilişkin tahminler bu yıl sonu için yüzde 4,4'te bırakılırken, 2023 yılı için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e, 2024 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e ve 2025 için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e çıkarıldı. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak korundu.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya, 2023 için yüzde 2,8'den yüzde 3,1'e, 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e ve 2025 için yüzde 2'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e, 2023 için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e ve 2024 için yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2025 yılı için ise yüzde 2,1'de bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e yükseltilirken, gelecek yıla dair büyüme beklentisi yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 1,7'den yüzde 1,6'ya indirildi. ABD ekonomisinin 2025'te ise yüzde 1,8 büyüyeceği öngörüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye düşürülürken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya çıkarıldı. İşsizlik oranına ilişkin beklentiler 2025 yılı için ise yüzde 4,3'ten yüzde 4,5'e yükseltildi.

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