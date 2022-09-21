Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) bugün 75 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece doların patronu, faizi yüzde 3,25'e yükseltti.
EKONOMİ 21.09.2022, 21:09
ABD Merkez Bankası (Fed), tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, federal fonlama faizini 75 baz puan artışla yüzde 3-3,25 aralığa yükseltti.
Böylece Fed, üçüncü kez üst üste faizi 75 baz puan artırmış oldu. Piyasa beklentisi yüzde 80 ihtimalle 75 baz puanlık artış yönündeydi. 100 baz puanlık artışa da yüzde 20 ihtimal veriliyordu.
2022 sonu için Fed’in medyan faiz beklentisi yüzde 4,4 oldu.
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