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“FAST” ve “Kolay Adres” ile para transferleri IBAN gerekmeden mümkün olacak

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde, IBAN yerine cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi kolaylıkla hatırlanan bilgiler kullanılarak 7/24 yurtiçinde 1.000 TL’ye kadar para transferleri İşCep ve İnternet Şubemiz kanalıyla çok kısa sürede rahatlıkla yapılabilecek

“FAST” ve “Kolay Adres” ile para transferleri IBAN gerekmeden mümkün olacak

Türkiye İş Bankası, TCMB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde “Kolay Adres” ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde kullanılacak olan “Kolay Adres” tanımlamaları ise 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, “Kolay Adres” kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına saniyeler içerisinde para aktarılması mümkün hale geliyor. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek konuya ilişkin açıklamasında; TCMB ve BKM’nin sağladığı bu uygulamaya hızlıca adapte olduklarını, Bankanın dijital kanallarında gerekli geliştirmeleri yaptıklarını belirterek, şöyle dedi: “Artık dileyen herkes, hesabına cep telefonu, e-posta veya TCKN gibi bilgileri tanımlayan müşterilerimize, IBAN yerine Kolay Adres sistemine kaydedilen bu kolay bilgileri kullanarak Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yapısı üzerinden çok daha kısa sürede para transferi gerçekleştirebilecek. Banka olarak inovatif ürün ve hizmetlerle her zaman müşterilerimizin yanında olmayı, işlerini kolaylaştırmayı, sorunsuz ve hızlı bir şekilde işlemlerini tamamlayacak araçlar sunmayı sürdüreceğiz. Para transferindeki bu kolaylık uzun IBAN numarasının eklenmesi, ezberlenmesi veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak. Banka dışına yapılacak para transferleri de, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi sayesinde 7/24 dijital kanallarımızdan gerçekleştirilebilecek. Bireysel müşterilerimiz 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubemiz üzerinden cep telefonu ve e-posta gibi Kolay Adres bilgilerini tanımlayabilmeye başladılar, yakın zamanda ticari müşterilerimiz de bu uygulamayı kullanabilecekler. Kolay Adres ile para transferleri ise Fonların Anlık ve Sürekli Transferi’nin hayata geçmesi ile başlayacak.”

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Türkiye İş BankasıFASTTCKN
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