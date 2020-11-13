“FAST” ve “Kolay Adres” ile para transferleri IBAN gerekmeden mümkün olacak

Türkiye İş Bankası, TCMB’nin 18 Aralık 2020’den itibaren pilot uygulama olarak başlatacağı anlık ödeme sistemi olan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde “Kolay Adres” ile müşterilerine, uzun IBAN numaraları yerine cep telefonu numarası, e-posta veya TCKN gibi bilgileri kullanarak para transferlerini kolaylıkla gerçekleştirmelerini sağlıyor. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sisteminde kullanılacak olan “Kolay Adres” tanımlamaları ise 2 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşCep ve İnternet Şubesi üzerinden yapılabilmeye başlandı.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi ile para gönderiminde IBAN kullanmadan, “Kolay Adres” kullanılması durumunda öncelikle e-posta, cep telefonu, TCKN, VKN bilgilerinin hesapla eşleştirilmesi gerekiyor. Eşleştirmenin ardından, sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle müşterinin hesabına saniyeler içerisinde para aktarılması mümkün hale geliyor. Yurtiçinde 7/24 para aktarımı yapmaya imkân sağlayan FAST ile para transferlerinde yeni bir dönem başlamış olacak.