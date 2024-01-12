Faizsiz Konut Almak İsteyenlere Müjde! BDDK Limitleri Yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) tasarruf finansman sektörünün büyümesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılaştığı sorunların çözülmesi adına ilettiği önerilerini inceleyerek, “Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gitti.

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, tasarruf finansman sektörünün gelişimine yönelik uzun süredir üzerinde çalıştıkları görüşlerini gerekçeleri ile BDDK’ye sunduklarını belirterek, “BDDK’nın önerilerimizi incelerek hazırladığı ve Resmî Gazete'de yayımlanan Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te müşteri haklarının korunması, konut ve araçtaki sözleşme sınırlarının farklılaştırılarak artırılması, risk grubu ve mensuplarına ilişkin sınırlamaların getirilmesi, tasarruf fon havuzlarının değerlendirilme ve dağıtım esasları ile mali rasyoların güncellenmesi konuları ele alındı” dedi. Ballı, “Son dönemlerde gayrimenkul ve araç fiyatlarındaki artış, 1 milyon TL sözleşme sınırlarının artırılması ihtiyacını zorunlu kıldı. Yönetmelik ile sözleşme tavanları TÜİK’in Aralık 2023 ÜFE oranı olan yüzde 44,22’ye göre artırılarak, konut için 7 milyon 211 bin TL’ye ve taşıt için ise 2 milyon 884 bin 400 TL’ye yükseltildi. Yine müşteri haklarının daha şeffaf bir şekilde ele alınması, risk grubu tanımının getirilmesi ve finansal rasyoların gözden geçirilmesi, sektörümüze ve tüm paydaşlarımıza olumlu katkı sağlayacak” diye konuştu.

Öte yandan yönetmelik ile tasarruf finansman müşterilerinin uzaktan sözleşme yapmasının önü açıldı. Tasarruf finansman müşterisinin tahsisata hak kazanmasından sonra ödemesinin en geç bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alındı. Müşterilere, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine kadar konut, çatılı iş yeri veya taşıttan oluşan finansman konusunu bir defaya mahsus olmak üzere değiştirebilme hakkı tanındı. Ayrıca tasarruf finansman sektörü için ilk defa risk grubu tanımlaması yapılan yönetmelik ile risk yoğunlaşmasını önlemek amacıyla şirketlerin, risk gruplarına ve kendinin dahil olduğu risk grubu ile mensuplarına sağlayabileceği finansmanlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu.