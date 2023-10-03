Faizsiz 150 bin TL kredi müjdesi geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı müjde, çiftler için faizsiz evlilik kredisi fırsatını beraberinde getiriyor. Bu önemli gelişme, evlenmeyi düşünen çiftler için büyük bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Evlilik kredisine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Evlenecek gençlerin desteklenmesi projemizle ilgili çalışmayı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız. Gençelere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Bu uygulamayı pilot bölge olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.