Faiz Oranları Tavan Yaptı, Taşıt Kredileri Çıkmaza Girdi! Al Satçılar Kayboldu

Merkez Bankası'nın kararıyla yükselen faiz oranları, taşıt kredilerine de direkt etki yaptı. Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı stratejiler sayesinde, ani fiyat artışları kontrol altına alındı ve piyasadaki dengesizlikler engellendi. Hayrettin Ertemel, yüksek faiz oranlarının özellikle gerçek tüketicileri zorladığını ve kayıt dışı ticaret yapan 'al-satçıların' piyasadan çekildiğini söyledi.

Taşıt Kredisi Faiz Oranlarındaki Son Durum

Taşıt kredisi faiz oranlarında yaşanan yükselme, 48 aylık vadeli kredilerde %70'e, 36 aylık vadeli kredilerde ise %50'ye ulaştı. Otomobil almayı düşünen vatandaşlar için bu durum, finansman sorunlarına yol açtı. Hayrettin Ertemel, bankaların kredi verme konusunda artan temkinli tavrının taşıt kredisi almayı daha zor hale getirdiğini belirtti.

Kredi Limitleri ve Faiz Oranları

Hayrettin Ertemel, "48 ay vadeli ve 400 bin TL'ye kadar verilecek bir kredide faiz oranı %70. 400 bin TL ile 800 bin TL arasında kullandırılacak 36 ay vadeli bir kredinin faiz oranı %50. 24 ay vadeli ve 800 bin ile 1.2 milyon TL arasında verilecek bir kredinin faiz oranı ise %30. Ayrıca, 12 ay vadeli ve 1.2 milyon ile 2 milyon TL arasındaki bir kredi için faiz oranı %20. 2 milyon TL ve üzeri için bireysel taşıt kredisi mevcut değil" dedi.

Piyasadaki Durağanlık ve Gelecek Beklentiler

Hayrettin Ertemel, yüksek faiz oranlarının otomobil piyasasını zorladığını ve talebin düşmesinin de işleri olumsuz etkilediğini belirtti. Önümüzdeki dönemlerde olumlu koşulların oluşması durumunda, piyasanın tekrar canlanacağına inandığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Önlemleri ve Piyasa Düzeni

Ticaret Bakanlığı'nın alınan önlemleri ve sıfır araçtaki artan arz sayesinde fiyatların dengelendiğini aktaran Ertemel, bu durumun özellikle kayıt dışı ticaret yapan al-satçıları sektörden uzaklaştırdığını ifade etti. Ertemel, "Bu sürecin, otomobilin yatırım aracı olarak cazibesini kaybetmesi açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Merkez Bankası'nın faiz kararları ve Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı stratejiler, taşıt kredileri piyasasını derinden etkilemiştir. Yüksek faiz oranları ve dengesiz piyasa koşulları, özellikle reel tüketiciler için finansman erişimini zorlaştırmaktadır. Uzmanlar, olumlu koşulların oluşması durumunda piyasanın tekrar canlanabileceğine inanmaktadır.