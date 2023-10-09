Fahiş Fiyatla Emlak İlanı Verenlere Dikkat! Tarihi Cezalar Yolda. Ticaret Bakanlığı Göz Açtırmıyor...

Emlak piyasası son dönemde yaşanan manipülatif ilanlarla gündeme gelmekte. Ticaret Bakanlığı, bu tür ilanların arkasında olan kişilere ağır cezalar verme kararı aldı.

Manipülatif Emlak İlanlarına Göz Açtırılmıyor

Ticaret Bakanlığı'nın son açıklamalarına göre, emlak piyasasında yanıltıcı ve tüketicileri zarara uğratan ilanlarla mücadele etmek adına sıkı denetimler ve incelemeler yapılıyor. Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, bu tür ilanlara karşı ne kadar kararlı oldukları vurgulandı.

Fahiş Fiyatlı İlanlar Titizlikle İnceleniyor

Bakanlığın duyurusuna göre, spekülatif amaçla yapılan ve fahiş fiyatlarla piyasayı sarsan ilanlar titiz bir inceleme sürecinden geçiyor. Yapılan incelemeler sonucunda, tüketicileri yanıltıcı ve manipülatif ilanlarla mağdur edenlerin karşısında sıkı yaptırımların olduğu belirtildi.

Tüketicileri Zarara Uğratanlara Ağır Cezalar

1 Eylül tarihi itibariyle emlak ilan platformlarında yapılan incelemeler sonucunda, tüketicileri mağdur eden ve piyasa dengesini bozan ilanlara yüzde 100'den fazla fiyat artışı uygulayan 545 kişiye toplamda 54.500.000 TL ceza kesildiğini açıklandı. Bu durum, Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'ne aykırı olarak hareket edenlere verilen cezaların ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı'nın Tüketicilere Mesajı

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere ve emlak sektörüne yönelik mesajını net bir şekilde iletti. Bakanlık, tüketicilere zarar verebilecek her türlü durumun yakından takip edildiğini ve gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Ayrıca, piyasadaki adaletli ve rekabetçi ortamın korunması için bakanlığın elindeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğini vurguladı.