EYT'lilere 34 bin TL toplu ödeme müjdesi! SGK'ya Başvuru Yapanın Hesabına Yatıyor

3 Mart 2023'te yürürlüğe giren yeni yasa ile emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), avans ödeme fırsatı sunuyor. 90 gün boyunca emekli maaşı alamayan EYT'liler, SGK'ya başvuruda bulunarak bu avantajdan faydalanabiliyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, EYT'lilere yıl sonuna kadar emekli maaşlarının bağlanacağı müjdesini verdi.

EYT'lilerin Başvuru İstatistikleri ve Avans Ödemesi

Son güncel verilere göre, EYT için başvuran kişi sayısı 2.2 milyon olarak kaydedilmiştir. Ancak, mükerrer başvuruların elenmesi ile bu sayı 2 milyona düşmüştür. Şu ana kadar 1.9 milyon kişi için emeklilik işlemi tamamlanmıştır. SGK, maaşı bağlanmayan EYT'lilere, başvuru yapmaları durumunda, avans ödeme fırsatı sunuyor.

Avans Miktarı ve Şartları: Ne Kadar Avans Alabilirsiniz?

SGK, aylık hakkı kazanıldığı belirlendikten sonra, 3 ay süreyle net asgari ücretin 3 katına kadar, yani 34,200 TL'ye kadar avans ödemesi yapabilir. Eğer avans miktarı ilk aylık ödemeden büyükse, fazla olan kısmı sonraki emekli aylığından düşülebilir. Ancak, herhangi bir ayda yapılabilecek maksimum kesinti, aylık ödemenin dörtte biri ile sınırlıdır. Eğer 90 gün içerisinde avans için başvuru yapmazsanız, SGK otomatik olarak avans ödemesi yapmaz.

EYT Avans Başvuru Yöntemleri: Nereye ve Nasıl Başvuru Yapılır?

Avans hakkından yararlanmak isteyen EYT'lilerin, bu başvurularını yazılı şekilde yapmaları gerekmektedir. SGK hizmet merkezlerine sunulan dilekçe ile başvuru işleme alınmaktadır.

E-devlet üzerinden emeklilik başvurunuzun tarihini teyit edin ve 90. günü hesaplayın. Eğer 90. gün sonunda E-devlet üzerinde 'aylık bağlandı' ibaresi görünmüyorsa, SGK'ya dilekçe ile avans başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

EYT avans başvurusu, emekli maaşı henüz bağlanmamış EYT'lilere sunulan bir fırsattır. Bu makalede EYT avans başvurusu yaparken dikkat etmeniz gereken tüm noktaları açıklamaya çalıştık. Başvuru işlemleri için SGK hizmet merkezlerini ziyaret edebilir veya detaylı bilgi için SGK'nın resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.