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EYT Yasa Değişikliği: Kimler Erken Emekli Olabilecek? Uzmanı Açıkladı

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EYT Yasa Değişikliği: Kimler Erken Emekli Olabilecek? Uzmanı Açıkladı
Sosyal güvenlik uzmanı olarak bilinen Özgür Erdursun, erken emeklilik hakkında merak edilenleri bizimle paylaştı. Acaba kimler bu haktan yararlanabilir? Erken emekli olabilmek için hangi adımları takip etmeli?

Sosyal güvenlik uzmanı olarak bilinen Özgür Erdursun, erken emeklilik hakkında merak edilenleri bizimle paylaştı. Acaba kimler bu haktan yararlanabilir? Erken emekli olabilmek için hangi adımları takip etmeli?

Erken Emeklilikte Son Gelişmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan yeni kanun düzenlemesi sayesinde birçok çalışan erken emekli olmanın kapılarını aralamış bulunuyor. Bu yasa, 1999 Eylül öncesinde sigortalı olan kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlara erken emeklilik hakkı tanımaktadır.

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Erken emeklilik için bir diğer önemli şart ise, işe başlangıç tarihine göre belirlenmiş olan prim gün sayısını doldurmuş olmaktır.

Erken Emeklilikte Yaş Şartı Değişikliği

Özgür Erdursun’un vurguladığına göre, EYT yasası sayesinde 08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlar için yaş şartı ortadan kaldırılmıştır. Yeterli prim gün sayısını tamamlayanlar artık emekliliğin tadını çıkarabilir.

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Erken Emeklilikte Borçlanma İmkanı

Prim gün sayısı yetersiz olanlar içinse Özgür Erdursun şu bilgilendirme yapmaktadır: "Eksik prim günlerini SGK'ya borçlanarak tamamlayabilir ve böylece daha erken emekli olabilirsiniz." Bu borçlanma için dikkate alınması gereken durumlar şunlardır:

  1. Doğum ve annelik izni süreleri
  2. Askerlik hizmeti süreleri
  3. Aylıksız izin süreleri
  4. Yüksek lisans ve doktora eğitim süreleri
  5. Avukatlık staj süreleri
  6. Gözaltı ve tutukluluk süreleri
  7. Grev ve lokavt süreleri
  8. Hekimlik asistanlık süreleri
  9. Seçim kanunlarına göre istifa süreleri
  10. Kısmi süreli iş sözleşmeleri
  11. Yurtdışı eğitim borçlanması
  12. Yurtdışında geçen süreler
  13. BAĞ-KUR borçlanma ihyası

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Borçlanma Ücretleri ve Hesaplamalar

"Borçlanmalarda asgari ücretin %32'si temel alınırken, yurtdışı borçlanmalarda %45, BAĞ-KUR içinse %34,5 oranında hesaplanmaktadır" şeklinde bilgi veren Erdursun, borçlanma ücretlerini de belirtti. 31.12.2023 tarihine kadar günlük borçlanma ücretleri 143,10 TL ile 1.073,20 TL, yurtdışı borçlanmaları ise 201,20 TL ile 1.509 TL arasında değişmektedir. BAĞ-KUR ihyası içinse 154,26 TL ile 1.156,95 TL arasında bir maliyet söz konusudur.

Emekli Maaşları ve Talepler

7 bin 500 TL olan emekli aylığı, yapılan zammın ardından aynı seviyede kalmaya devam etti. Ancak yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına bağlı olarak bu maaşın yetersiz olduğunu belirten emekliler, ek zam taleplerini dile getirmekte ve bu konuda seslerini yükseltmektedirler.

Kaynak:Haber Kaynağı

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