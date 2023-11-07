EYT Mağdurları İçin Yeni Umut: EMADDER'den Emeklilikte Dev Adım! İşte EMADDER'in Emeklilikte Adalet Planı: Detaylar Açıklandı!

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), emeklilik sistemine adaletli düzenlemeler getirilmesi talebiyle, basın toplantısı düzenleyerek kamunun dikkatini bu önemli konuya çekti. Dernek, sigorta girişi 08/09/1999 sonrasında yapılan çalışanların sorunlarına ve emeklilikte yaşanan adaletsizliklere dikkat çekmek amacıyla, kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Dernek Başkanı Kumru DAĞCI tarafından yapılan basın açıklamasında, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası altında emekli olmuş bireylerle aynı ya da daha büyük yaşlarda olan ve benzer veya daha fazla prim ödemiş olmalarına rağmen, emeklilikte ciddi mağduriyetler yaşandığına vurgu yapıldı. Ayrıca, erkeklerde 17, kadınlarda 20 yıl geç emekliliğin yol açtığı adaletsizliğin giderilmesi çağrısında bulunuldu.

EMADDER'in amacı, mevcut EYT koşullarının yeniden düzenlenmesi değil, yaşanan bu adaletsizliğin kademeli bir düzenlemeyle giderilerek tüm çalışanlar için adaletin sağlanması olarak belirtildi. Basın açıklamasında, derneğin yürüttüğü mücadeleyi anlatan ve bu süreçte yapılan siyasi ve basın görüşmelerinin ayrıntılarına, derneğin resmi Twitter hesabı üzerinden ulaşılabileceği bilgisi paylaşıldı.

DAĞCI, tüm basın mensuplarını ve kamuoyunu bu adalet arayışında destek olmaya ve seslerini duyurmaya çağırdı. Derneğin, adaletin sağlanması noktasında basın mensuplarının vereceği desteklerin büyük önem taşıdığını ve tüm çalışmaların yasal ve hukuki çerçevede sürdürüldüğünü vurguladı.

EMADDER'in bu basın toplantısıyla, emeklilikte adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım attığı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediği gözlemlendi. Derneğin çalışmalarını sosyal medya ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden takip edilebileceği bilgisi verilirken, toplumun tüm kesimlerinin bu konudaki duyarlılığının artması bekleniyor.