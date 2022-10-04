Eylülde otomotiv pazarı yüzde 8,7 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ocak-eylül dönemi ve eylül ayına ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azalışla 520 bin 530 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil satışları, yüzde 8,2 azalarak 399 bin 224 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 1,7 azalarak 121 bin 306 adet oldu.

Eylül ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı eylül ayına göre yüzde 8,7 büyüdü. Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artışla 44 bin 681 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 26,7 artışla 17 bin 403 olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 0,2 büyüdü. Otomobil satışları ise 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 5,1 azalırken, hafif ticari araç satışları, 10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,9 arttı.

Segment ve gövde bazında satışlar

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,1’i vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlardan oluştu.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 40,4 pay ve 161 bin 321 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 37,5 pay ve 149 bin 542 adet satışla sedan, yüzde 20,3 pay ve 80 bin 968 adet satışla H/B otomobiller takip etti.