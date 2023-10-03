Eylül Enflasyonu Sonrası Memur ve Emekli Maaşlarına Şok Zam! Kim Ne Kadar Maaş Alacak?

Eylül ayının enflasyon rakamlarını milyonlarca kişi bekliyordu ve nihayet TÜİK tarafından bu rakamlar paylaşıldı. Eylül ayında TÜFE'nin yüzde 4,75 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,53'e çıktığını öğrendik. Bu artış, memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak olan 3 aylık enflasyon farkını da belirledi.

Zam Oranları ve Hükümetin Çalışmaları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu rakam, 3 aylık dönem için memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlarının oranını da netleştirdi. Kesin oranlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın refah payını da ekleyerek yapacağı çalışmayla belirlenecek.

Son Üç Ayda Memurlar İçin Enflasyon Farkı

Bu süreçte memurlar ve emekli memurlar için belirlenen oranlar; temmuz için yüzde 9,49, ağustos için yüzde 9,09 ve eylül için yüzde 4,75 olarak kaydedildi. Bu üç aylık dönemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi.

Toplu Sözleşme Zammı ve Birikimli Hesaplama

Memurlar için yapılan toplu sözleşme zammının yüzde 15 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 3 aylık dönem için toplam zam oranı yüzde 35,73 olarak gerçekleşmiş olacak. Ancak bu zammın Ocak ayında maaşlara yansıtılacağını ve her ay açıklanan enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacağını unutmamak gerekiyor.

Yılın Geri Kalan Enflasyon Beklentisi

Bu yılın kalanında ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak olan TÜFE verilerini dikkatle takip ediyoruz.

Refah Payı Eklemesi ve Bakanın Açıklamaları

Refah payı, zam oranlarına ek olarak dikkate alınacaktır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını ve en düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liradan 33 bin lira seviyelerine çıkacağını belirtti.

Yeni Memur ve Emekli Maaşları Listesi

Memur Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)

Görev Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) Şube Müdürü 32.438 44.028 Memur (Üniversite) 22.926 31.117 Uzman Öğretmen 29.525 40.074 Öğretmen 26.642 36.161 Başkomiser 32.613 44.265 Polis Memuru 29.512 40.056 Uzman Doktor 37.162 50.439 Hemşire (Üniversite) 26.428 35.870 Mühendis 33.109 44.938 Teknisyen (Lise) 23.525 31.930 Profesör 48.111 65.301 Araştırma Görevlisi 31.750 43.094 Vaiz 27.608 37.472 Avukat 31.549 42.821

Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)