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Eylül Enflasyonu Sonrası Memur ve Emekli Maaşlarına Şok Zam! Kim Ne Kadar Maaş Alacak?

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Eylül Enflasyonu Sonrası Memur ve Emekli Maaşlarına Şok Zam! Kim Ne Kadar Maaş Alacak?
Eylül ayının enflasyon rakamlarını milyonlarca kişi bekliyordu ve nihayet TÜİK tarafından bu rakamlar paylaşıldı. Eylül ayında TÜFE'nin yüzde 4,75 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,53'e çıktığını öğrendik. Bu artış, memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak olan 3 aylık enflasyon farkını da belirledi.

Eylül ayının enflasyon rakamlarını milyonlarca kişi bekliyordu ve nihayet TÜİK tarafından bu rakamlar paylaşıldı. Eylül ayında TÜFE'nin yüzde 4,75 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,53'e çıktığını öğrendik. Bu artış, memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak olan 3 aylık enflasyon farkını da belirledi.

Zam Oranları ve Hükümetin Çalışmaları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu rakam, 3 aylık dönem için memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlarının oranını da netleştirdi. Kesin oranlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın refah payını da ekleyerek yapacağı çalışmayla belirlenecek.

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Son Üç Ayda Memurlar İçin Enflasyon Farkı

Bu süreçte memurlar ve emekli memurlar için belirlenen oranlar; temmuz için yüzde 9,49, ağustos için yüzde 9,09 ve eylül için yüzde 4,75 olarak kaydedildi. Bu üç aylık dönemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi.

Toplu Sözleşme Zammı ve Birikimli Hesaplama

Memurlar için yapılan toplu sözleşme zammının yüzde 15 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 3 aylık dönem için toplam zam oranı yüzde 35,73 olarak gerçekleşmiş olacak. Ancak bu zammın Ocak ayında maaşlara yansıtılacağını ve her ay açıklanan enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacağını unutmamak gerekiyor.

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Yılın Geri Kalan Enflasyon Beklentisi

Bu yılın kalanında ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak olan TÜFE verilerini dikkatle takip ediyoruz.

Refah Payı Eklemesi ve Bakanın Açıklamaları

Refah payı, zam oranlarına ek olarak dikkate alınacaktır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını ve en düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liradan 33 bin lira seviyelerine çıkacağını belirtti.

Yeni Memur ve Emekli Maaşları Listesi

Memur Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)

GörevEski Maaş (TL)Yeni Maaş (TL)
Şube Müdürü32.43844.028
Memur (Üniversite)22.92631.117
Uzman Öğretmen29.52540.074
Öğretmen26.64236.161
Başkomiser32.61344.265
Polis Memuru29.51240.056
Uzman Doktor37.16250.439
Hemşire (Üniversite)26.42835.870
Mühendis33.10944.938
Teknisyen (Lise)23.52531.930
Profesör48.11165.301
Araştırma Görevlisi31.75043.094
Vaiz27.60837.472
Avukat31.54942.821

Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)

GörevEski Maaş (TL)Yeni Maaş (TL)
Müsteşar35.91148.742
Genel Müdür31.78443.140
Şube Müdürü (Üniversite)12.47316.929
Memur (Üniversite)9.76513.254
Öğretmen14.79120.075
Kaymakam 1.sınıf20.94128.423
Başkomiser14.79120.075
Polis Memuru14.79120.075
Hemşire (Üniversite)14.79120.075
Mühendis14.81020.101
Teknisyen (Lise)10.63314.432
Pratisyen Hekim21.86029.670
Profesör25.67834.852
İmam Hatip14.79120.075
Avukat14.79120.075

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