Eylül Enflasyonu Sonrası Memur ve Emekli Maaşlarına Şok Zam! Kim Ne Kadar Maaş Alacak?
Eylül ayının enflasyon rakamlarını milyonlarca kişi bekliyordu ve nihayet TÜİK tarafından bu rakamlar paylaşıldı. Eylül ayında TÜFE'nin yüzde 4,75 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 61,53'e çıktığını öğrendik. Bu artış, memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak olan 3 aylık enflasyon farkını da belirledi.
Zam Oranları ve Hükümetin Çalışmaları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bu rakam, 3 aylık dönem için memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi zamlarının oranını da netleştirdi. Kesin oranlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın refah payını da ekleyerek yapacağı çalışmayla belirlenecek.
Son Üç Ayda Memurlar İçin Enflasyon Farkı
Bu süreçte memurlar ve emekli memurlar için belirlenen oranlar; temmuz için yüzde 9,49, ağustos için yüzde 9,09 ve eylül için yüzde 4,75 olarak kaydedildi. Bu üç aylık dönemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı yüzde 25,11 olarak belirlendi.
Toplu Sözleşme Zammı ve Birikimli Hesaplama
Memurlar için yapılan toplu sözleşme zammının yüzde 15 olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, 3 aylık dönem için toplam zam oranı yüzde 35,73 olarak gerçekleşmiş olacak. Ancak bu zammın Ocak ayında maaşlara yansıtılacağını ve her ay açıklanan enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacağını unutmamak gerekiyor.
Yılın Geri Kalan Enflasyon Beklentisi
Bu yılın kalanında ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak olan TÜFE verilerini dikkatle takip ediyoruz.
Refah Payı Eklemesi ve Bakanın Açıklamaları
Refah payı, zam oranlarına ek olarak dikkate alınacaktır. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te memur maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını ve en düşük devlet memuru maaşının 22 bin 17 liradan 33 bin lira seviyelerine çıkacağını belirtti.
Yeni Memur ve Emekli Maaşları Listesi
Memur Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)
|Görev
|Eski Maaş (TL)
|Yeni Maaş (TL)
|Şube Müdürü
|32.438
|44.028
|Memur (Üniversite)
|22.926
|31.117
|Uzman Öğretmen
|29.525
|40.074
|Öğretmen
|26.642
|36.161
|Başkomiser
|32.613
|44.265
|Polis Memuru
|29.512
|40.056
|Uzman Doktor
|37.162
|50.439
|Hemşire (Üniversite)
|26.428
|35.870
|Mühendis
|33.109
|44.938
|Teknisyen (Lise)
|23.525
|31.930
|Profesör
|48.111
|65.301
|Araştırma Görevlisi
|31.750
|43.094
|Vaiz
|27.608
|37.472
|Avukat
|31.549
|42.821
Memur Emeklisi Maaşları (Temmuz 2023 – 3 Aylık Yüzde 35,73)
|Görev
|Eski Maaş (TL)
|Yeni Maaş (TL)
|Müsteşar
|35.911
|48.742
|Genel Müdür
|31.784
|43.140
|Şube Müdürü (Üniversite)
|12.473
|16.929
|Memur (Üniversite)
|9.765
|13.254
|Öğretmen
|14.791
|20.075
|Kaymakam 1.sınıf
|20.941
|28.423
|Başkomiser
|14.791
|20.075
|Polis Memuru
|14.791
|20.075
|Hemşire (Üniversite)
|14.791
|20.075
|Mühendis
|14.810
|20.101
|Teknisyen (Lise)
|10.633
|14.432
|Pratisyen Hekim
|21.860
|29.670
|Profesör
|25.678
|34.852
|İmam Hatip
|14.791
|20.075
|Avukat
|14.791
|20.075
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