Eylül Ayında Enflasyon Oranı Ne Olacak? Eylül Ayının TÜFE Beklentileri! Ekonomistler Ne Diyor?

Seçim sonrası TL'deki değer kaybıyla birlikte vergi yükseltilmeleri, eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) artışına yol açması muhtemel. Reuters'ın gerçekleştirdiği anket, ekonomistlerin aylık TÜFE artış beklentilerinin %3.7 ile %6.2 arasında, yıllık tahminlerinin ise %60 ile %63.7 arasında olduğunu gösteriyor.

Vergi Artışları ve Sonuçları

Seçim sonuçları sonrasında sigara ve yakıt vergileri gibi kalemlerde artışlar yaşandı. Aynı zamanda deprem sebebiyle meydana gelen artan maliyetler sonucunda kurumlar vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında da yükseltilmelere gidildi.

Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu

Önceki aylarda, Temmuz ve Ağustos'ta, bu vergi artışlarının TÜFE üzerindeki etkisi net bir şekilde görüldü. Bu dönemde aylık enflasyon hızla arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon tahminini %22.3'ten %58'e çıkararak 2024'te enflasyonun %33'e düşeceği beklentisini ortaya koydu.

TCMB'nin Sıkı Para Politikası

TCMB, enflasyonla mücadelede kararlı bir tutum sergileyerek, politika faizini kısa sürede %8.5'tan %30'a yükseltti. Sonraki toplantıda, 500 baz puanlık bir artışla kararlılık mesajını pekiştirdi.

Yılsonu Enflasyon Beklentisi

Reuters'ın anket sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi medyan değeri %68.5. Ağustos'ta gerçekleştirilen ankette bu oran %55.7 olarak belirlenmişti.

TÜİK'in Açıklayacağı Veriler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına dair TÜFE verilerini 3 Ekim'de saat 10:00'da duyuracak.