Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak ?
Yayınlanma:
Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yeni yıl zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri nedeniyle merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yeni yıl zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri nedeniyle merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
EYLÜL ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?2023 Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları, 3 Ekim Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
Kaynak:
Ekonomi