Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak ?

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım başladı. Yeni yıl zammı için büyük öneme sahip enflasyon verisi, kira artış oranı, sosyal yardımlar, çalışan ve emekli maaşları gibi kalemlere etkileri nedeniyle merakla bekleniyor. Peki Eylül ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?