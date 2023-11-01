Evlilik kredisinin şartları belli oldu! 150 bin tl ödeme yapılacak

Milyonlarca gencin hayalini süsleyen faizsiz evlilik kredisine dair yeni şartlar paylaşıldı. Evlenme çağında olan gençlerin ekonomik durumdan dolayı zorlandığı günlerde, faizsiz evlilik kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Evlenmek isteyenler için faizsiz 150 bin TL kredi ödemesi yapılacak.

EVLİLİK KREDİSİNDE MERAK EDİLENLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada şartlar Meclise gönderildi. Çalışmaların tamamlandığını duyuran Bakan Özdemir, yeni yıldan önce kararın verilmiş olmasını bekliyor.

Kahramanmaraş depreminde hasara uğrayan bölgelerde pilot proje olarak başlatılacak evlilik kredisinin, zamanla ülke genelinde genişleyeceği paylaşıldı. Gençlere verilen müjdenin ardından şartlar tek tek paylaşıldı. En çok merak edilen, "Yaş sınırı olacak mı?" sorusuna ise cevap geldi.

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI

Evlilik kedisinde yer alan şartlar Bakan Özdemir tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamadaki şartlar ise şu şekilde;