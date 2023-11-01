Evler satılamıyor, fiyatlar düşüyor

Her geçen gün satılık konut sayısının arttığını söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Bu konutların fiyatlarında da yüzde 15 ve yüzde 20 arası bir düşüş söz konusu. İlan sitelerinde favoriye aldığımız ilanların fiyatlarıher geçen gün biraz daha aşağıya iniyor. Fakat alıcı yok.Bunun diğer bir sebebi ise kiracıların güncel kiralardan çok düşük kira ödemeleri ve bu durumdan dolayı satılamıyor” diye konuştu. Konut kredi faizlerindeki artışa ek olarak ikinci evini alacaklara kredi imkanlarının kısıtlanması da alıcılara fren yaptırdı. Son dönemde bir de mevduatın getirisi kira gelirini aşınca konutu yatırım aracı olarak görenler azaldı.

ALICILAR, KİRACISIZ EV ARIYOR

Kiradaki yüzde 25 zam sınırı nedeniyle kimi ev sahipleri evlerini satışa çıkardı ama kiralama amaçlı alımlar da azaldı. Alıcı, kiracısı olan bir evi alıp sorun yaşamak istemiyor. Gayrimenkul Uzmanı Gamze Özlü, “Bir alıcı bizim gayrimenkul ofisimize geldiği zaman ilk söylediği, satın almak istediği evin “kiracısı çıkar mı?” ya da “beş seneyi doldurdu mu?” şartı. Genel anlamda da kiracısız ev arıyorlar. Bu tarz ev çok az olduğu için satışlar durmuş durumda” dedi.Satılık çok ev var fakat hepsi kiracı problemli ve bu yüzdensatılamıyor” dedi.

“ESKİ KİRACILAR VE GÜNCEL KİRALAR ARASINDAKİ FARK NEREDEYSE 4 KAT”

Kiralıklar geçtiğimiz ay okulların açılmasından dolayı yoğun geçtiğini söyleyen Özlü, “Bunları da genel anlamda öğrenciler tuttu. Kira fiyatları çok yüksek olduğu için kimse mecbur olmadıkça evini değişmiyor. Okul için ev kiralama dönemi biter bitmez burada da bir azalma olacağını düşünüyorum” diye konuştu. Kimsenin evinden çıkmadığını ya da bu farkı ödemektense mahkemelik olma yolunu Özlü, “3-4 senelik kiracı 35 Bin TL öderken, yeni tutulacak olan 135 Bin TL istiyor. Eski kiracılar ve güncel kiralar arasındaki fark neredeyse 4 kat” dedi.