Evlenmeyi Düşünenler İçin Müjde! Düğün Hazırlıkları Başlıyor: Faizsiz Aile Kredisi Verilecek! İşte Detayları

Türkiye'de faizsiz aile kredisi uygulaması, hem evlenmeyi planlayan çiftleri hem de zorunlu tüketim sektörlerini heyecanlandırıyor. İç tüketimdeki daralma, mobilya, ev tekstili, züccaciye ve mücevherat gibi sektörler için büyük zorluklar yaratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 'faizsiz aile kredisi' bu sektörlere can suyu olma potansiyeli taşıyor.

Faizsiz Aile Kredisi Nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi verilmesi planlanıyor. Bu uygulama, özellikle deprem bölgesinde bir pilot proje olarak başlayacak. Bu haber, hem evlenmeyi düşünen çiftleri hem de bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri heyecanlandırdı.

Sektörlere Can Suyu Olacak Kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizsiz aile kredisiyle ilgili olarak, "Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz" dedi. Bu sözler, iç tüketimin azaldığı mobilya, ev tekstili, züccaciye, mutfak eşyaları ve mücevherat gibi sektörler için oldukça umut verici.

Mobilya Sektöründe İlerleme

Mobilya sektörü, düğün sezonlarının iç pazardaki konumuyla öne çıkıyor. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, düğün sezonunun yavaşladığı bir dönemde faizsiz kredi uygulamasının başarılı olması durumunda sektör için olumlu bir adım olacağını belirtiyor. Ayrıca, enflasyon nedeniyle mobilya alımlarında sıkıntı yaşanırken, 9 taksit sınırının kaldırılması sektör için büyük bir avantaj sağlayabilir.

Yüksek Bütçe İhtiyacı

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, aile kredisinin sektörü canlandıracağına inanıyor. Düğün alışverişlerinde çiftlerin tek bir noktadan alışveriş yapmak istediğine dikkat çekiyor ve markaların düğün paketlerine ağırlık verdiğini belirtiyor. Ancak çiftlerin minimum 35 bin TL'yi gözden çıkarmaları gerektiğini vurguluyor.

Sektörlerin Liderleri Olumlu Bakıyor

Taç Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, düğünlerin sektörlerinin lokomotifi olduğunu söylüyor. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ise mücevher sektörüne olumlu katkı sağlayacağını belirtiyor. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, bu destekle gençlere önemli bir kaynak sağlanacağını ifade ediyor ve sektör için olumlu bir uygulama olduğunu vurguluyor.