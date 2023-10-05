Evi Sahibi olmayanlara müjde! 2+1, +3 Ucuza 2. el konut kampanyası başladı!

Samsun'dan İzmir'e, İstanbul'dan Kayseri'ye, Kütahya'dan Ankara'ya, Kırıkkale'den Tekirdağ'a, Edirne'den Konya'ya, Batman'dan Manisa'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e ve birçok ilimizde, uygun fiyatlarla satışa sunulan 2. el konutlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu konutlar, bütçenize uygun seçenekler