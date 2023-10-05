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Evi Sahibi olmayanlara müjde! 2+1, +3 Ucuza 2. el konut kampanyası başladı!

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Evi Sahibi olmayanlara müjde! 2+1, +3 Ucuza 2. el konut kampanyası başladı!
Samsun'dan İzmir'e, İstanbul'dan Kayseri'ye, Kütahya'dan Ankara'ya, Kırıkkale'den Tekirdağ'a, Edirne'den Konya'ya, Batman'dan Manisa'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e ve birçok ilimizde, uygun fiyatlarla satışa sunulan 2. el konutlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu konutlar, bütçenize uygun seçenekler

Samsun'dan İzmir'e, İstanbul'dan Kayseri'ye, Kütahya'dan Ankara'ya, Kırıkkale'den Tekirdağ'a, Edirne'den Konya'ya, Batman'dan Manisa'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e ve birçok ilimizde, uygun fiyatlarla satışa sunulan 2. el konutlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu konutlar, bütçenize uygun seçenekler .

Tekirdağ Süleymanpaşa'da 100 m² 2+1 konut icradan satılık

Batman Hasankeyf'te 181,67 m² 2 katlı kargir ev icradan satılık

Beyoğlu'nda 120 m² daire mahkemeden satılık

Trabzon Ortahisar ilçesinde dubleks daire icradan satılık

Bursa Gemlik'te 70 m² daire mahkemeden satılık

İstanbul Eyüp Sultan

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