Evi Sahibi olmayanlara müjde! 2+1, +3 Ucuza 2. el konut kampanyası başladı!
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Samsun'dan İzmir'e, İstanbul'dan Kayseri'ye, Kütahya'dan Ankara'ya, Kırıkkale'den Tekirdağ'a, Edirne'den Konya'ya, Batman'dan Manisa'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e ve birçok ilimizde, uygun fiyatlarla satışa sunulan 2. el konutlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu konutlar, bütçenize uygun seçenekler
Samsun'dan İzmir'e, İstanbul'dan Kayseri'ye, Kütahya'dan Ankara'ya, Kırıkkale'den Tekirdağ'a, Edirne'den Konya'ya, Batman'dan Manisa'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e ve birçok ilimizde, uygun fiyatlarla satışa sunulan 2. el konutlar, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor. İlan.gov.tr adresinde yer alan ilanlar aracılığıyla ulaşabileceğiniz bu konutlar, bütçenize uygun seçenekler .
Tekirdağ Süleymanpaşa'da 100 m² 2+1 konut icradan satılık
Batman Hasankeyf'te 181,67 m² 2 katlı kargir ev icradan satılık
Beyoğlu'nda 120 m² daire mahkemeden satılık
Trabzon Ortahisar ilçesinde dubleks daire icradan satılık
Bursa Gemlik'te 70 m² daire mahkemeden satılık
İstanbul Eyüp Sultan
Kaynak:
Ekonomi