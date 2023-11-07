Evi Olmayanlara Müjde! Yeni Konut Kredisi Kampanyası Geliyor! İşte Başvuru Şartları

Türkiye'de konut sektörü, her yıl farklı kampanyalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçen yıl düzenlenen büyük konut kampanyasından sonra, şimdi de orta ve dar gelirli aileler için 'İlk Evim' adı altında yeni bir düşük faizli konut kredisi kampanyası şekillendiriliyor. Gayrimenkul piyasasının deneyimli isimlerinden Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın verdiği son bilgilere göre; bu krediden faydalanabilmek için belirli şartları taşıyan vatandaşlarımız, uygun koşullar altında ev sahibi olabilecekler.

Orta ve Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Uygun Faizli Konut Kredisi

Yapılan açıklamalara göre, geçtiğimiz yılın rekorunu kıran TOKİ konut projesinin ardından, merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası, özellikle orta gelir grubundaki vatandaşlarımızı heyecanlandırıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'İlk Evim' projesi kapsamında kredi çalışmalarının başladığını duyurdu.

Milliyet'e Özel Açıklamalar: Milyonlarca Kişi Bu Projeyle Ev Sahibi Olacak

Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı açıklamada, 'İlk Evim' projesine olan yoğun ilgiyi ve kredi talebini dile getirdi. Ancak bu süreçte, kredi büyümesinin kontrol altında tutulması gerektiğinin de altını çizdi. Ağustos sonu itibarıyla ikinci ev alımlarında kredilerin kısıtlandığını anımsatan Özelmacıklı, konut piyasasının bu yeni düzenleme ile canlanmasını ve insanların beklentilerinin netleşmesini umut ettiğini belirtti.

Kimler Faydalanacak? İşte Merak Edilen Kriterler

Krediden yararlanma koşulları arasında en merak edilen detaylar, Özelmacıklı tarafından paylaşıldı. Yapılacak düzenlemeyle, ilk kez ev alacak olanlar için belirlenecek olan şartlar arasında, belirli bir süre aynı ilde ikamet etme, üzerine kayıtlı bir taşınmaz bulundurmama ve taşınmazın eş veya 18 yaş altındaki çocuklar adına olmaması gibi kriterler öne çıkabilir.

Vadeler ve Faiz Oranları: Uzun Vade Avantajlı Olacak mı?

Özelmacıklı, kredi vadeleri üzerine de değinerek, mevcut durumda 120 ay olan vade sınırının, belki de 15 yıl yani 180 ay'a kadar uzatılabileceğini söyledi. Fakat yüksek faiz oranlarında bu kadar uzun vadeli borçlanmanın pek avantajlı olmadığını ve tüketiciler tarafından fazla tercih edilmediğini de ekledi.

Bu yeni kredi kampanyası, Türkiye'deki konut alıcıları için umut vaat eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olabilmeleri adına atılan bu adımlar, piyasanın canlanmasına ve ekonominin dinamiklerine pozitif bir katkı sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, kredi şartları ve faiz oranları gibi önemli faktörler, ev almayı planlayan vatandaşlar için daha anlaşılır ve erişilebilir hale gelecektir.