Evden çalışanların sayısı yüzde 173 arttı

İşlerin online ortamda gerçekleştirilmesi, maliyet ve zaman açısından şirketlere büyük kazançlar sağlıyor. Global Workplace Analytics’in gerçekleştirdiği araştırma, evde düzenli çalışanların sayısının 2005 yılından bu yana yüzde 173 arttığını gösteriyor. Araştırmada, şirketlerin evden çalışma modeliyle yılda 11 bin dolara varan tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Çoğu şirket pandemi sonrası ofislerini geçici süre kapatma kararı alsa da bir kısmı bu durumu kalıcı hale getirme yönünde kararlar alıyor. Sosyal medya platformu Twitter, geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarına süresiz evden çalışma hakkı tanıdığını açıkladı. Google ve Facebook ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021’den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.

Evden çalışmaya kalıcı çözüm

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ihtiyaçları için kolay, hızlı ve esnek bir çözüm sunduklarını söyleyen Vedubox Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Harun Taşcı; “Vedubox’ın kurulum gerektirmeyen hazır alt yapısı sayesinde zamandan tasarruf ederek toplantı yapılabilir, gelişmiş raporlama ve analiz özelliği sayesinde eğitimler ya da toplantılar hakkında detaylı istatistikler edinebilir. Covid-19 salgını sonrası artan evden çalışma ve online eğitim modellerini destekleyen pek çok özelliğe sahip Vedubox, içerikleri kişiselleştirilebilme ve katılımcılar ile hızlı bir şekilde paylaşabilme seçenekleri sayesinde şirketlere, eğitim kurumlarına ve bireysel kullanıcılara iş sürekliliği sunuyor. Evden çalışma modelinde şirketlere ofis rahatlığında toplantı yapma olanağı sağlıyoruz.” dedi.

Video konferanslar, canlı dersler yerli çözümle yapılıyor

Kapsamlı ve entegre bir sisteme sahip olmasıyla piyasada bulunan diğer online eğitim ve iletişim platformlardan ayrışan Vedubox, yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan ölçeklenebilir altyapısı ve kullanıcılarına sunduğu uygun maliyet seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Video konferans, canlı ders, webinar gibi toplantı ve eğitim seçenekleri bulunan Vedubox’ın avantajlarından biri de istenildiği zaman kapasitesi artırılabilen yüksek depolama alanlarına sahip olması. Yurt dışında yüzlerce kurumsal müşterisi bulunan yerli yazılım Vedubox, yerelde de 300 binin üzerinde son kullanıcıya hizmet veriyor.