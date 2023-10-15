Ev Sahipleri Dikkat! Konut Kiralama Sistemi Değişiyor: Yüksek Cezalar Geliyor!

Son günlerde Türkiye genelinde popülerlik kazanan kısa süreli ev kiralama platformu Airbnb dahil olmak üzere, turizm amaçlı konut kiralamalarını düzenleyen yeni bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik bu teklif, önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor.

İzin Belgeleri Artık Zorunlu

Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, kiralamadan önce izin belgesi alınması gerekecek. Bu izin belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilecek. Ayrıca, kiralamaların kayıt altına alınması ve konutlara yönelik belgelendirme işlemleri de artık zorunlu hale gelecek. Bu adımlar, sektörü daha düzenli ve şeffaf hale getirecek.

Yüksek Cezalar Kimleri Bekliyor?

İzin belgesi olmadan turizm amaçlı konut kiralayanlar ciddi cezalara tabi tutulacak. Her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alabilmesi için 15 günlük bir süre verilecek. Ancak bu süre içinde izin belgesi alınmazsa, ceza miktarı 500 bin liraya yükselecek ve yeniden 15 günlük bir süre verilecek. Bu süre zarfında kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında ise 1 milyon lira ceza uygulanacak. Bu ciddi cezalar, turizm amaçlı konut kiralama işine yasal bir çerçeve sağlamayı amaçlıyor.

Kiralama Sıklığına Sınırlama

Turizm amaçlı konut kiralamalarında önemli bir sınırlama da getiriliyor. Artık aynı konut, bir yıl içinde dört defadan fazla kiraya verilemeyecek. Bu kural, ev sahipleri tarafından yapılan yoğun kiralamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Daha önce turizm amaçlı kiralamalar nedeniyle ev sahipleri astronomik kira bedelleri talep ediyorlardı. Ancak yeni düzenlemeler sayesinde bu tür taleplerin önüne geçilmiş olacak.