Ev Sahibi Olmak İçin Beklemeyin: Prefabrik Evler Herkesin Erişebileceği Fiyatlara İndi!

Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjdeli bir haber var! Devlet tarafından sunulan sosyal destek programları, prefabrik evlerde yeni bir düzenlemeyi içeriyor. Artık 2+1 ve 3+1 konseptlerindeki prefabrik evlere daha uygun fiyatlarla sahip olmak mümkün. İşte ayrıntılar...

Sosyal Desteklerle Prefabrik Evlere Ulaşım Daha Kolay

Prefabrik ev hayali kuran vatandaşlar için sunulan destek miktarı oldukça cazip. 2+1 ve 3+1 konseptlerindeki prefabrik evler için sunulan destek miktarı 150 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. Bu destekler, ev sahibi olma hayali kuranlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Güncel Prefabrik Ev Fiyatları

İşte güncel prefabrik ev fiyatları:

50 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 339.900,00 Türk Lirası

55 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 374.900,00 Türk Lirası

59 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 394.900,00 Türk Lirası

Prefabrik Ev 70 m² 2+1 Süper Kampanyalı: 429.900,00 Türk Lirası

75 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 449.900,00 Türk Lirası

70 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli: 449.900,00 Türk Lirası

74 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 459.900,00 Türk Lirası

78 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 474.900,00 Türk Lirası

81 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 499.900,00 Türk Lirası

Prefabrik Ev 85 m² 3+1 Süper Kampanyalı: 549.900,00 Türk Lirası

90 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 559.900,00 Türk Lirası

101 m² Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 589.900,00 Türk Lirası

Süper Kampanyalı 100 m² 3+1 Prefabrik Ev: 609.900,00 Türk Lirası

112 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 639.900,00 Türk Lirası

103 m² Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev: 689.900,00 Türk Lirası

Süper Kampanyalı 113 m² 4+1 Prefabrik Ev: 699.900,00 Türk Lirası

120 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 724.900,00 Türk Lirası

121 m² Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 739.900,00 Türk Lirası

110 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 739.900,00 Türk Lirası

126 m² Tek Katlı 3+1 Prefabrik Ev: 819.900,00 Türk Lirası

126 m² Kampanyalı Dubleks Prefabrik Ev: 844.900,00 Türk Lirası

136 m² Kampanyalı 4+1 Prefabrik Ev: 874.900,00 Türk Lirası

Ev Sahibi Olmanın Yolu Açık

Devlet destekli prefabrik ev projeleri, uygun fiyatları ve farklı konseptleriyle hayalini kurduğunuz eve sahip olma fırsatını sunuyor. Bu fırsatları değerlendirerek, ev sahibi olmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuluyor.

Prefabrik evler, uygun fiyatları ve sunduğu avantajlarla herkes için erişilebilir hale geliyor. Sosyal destek programları sayesinde, ev sahibi olma hayali kuran herkes için büyük bir fırsat sunuluyor. Artık ev sahibi olmak çok daha kolay ve ekonomik! Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz