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Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay: Ziraat Bankası'ndan 120 Ay Vade ve Düşük Faiz Oranlı Konut Kredisi

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Ev Sahibi Olmak Artık Daha Kolay: Ziraat Bankası'ndan 120 Ay Vade ve Düşük Faiz Oranlı Konut Kredisi
Ev almak hayal olmaktan çıkıyor! Ziraat Bankası'nın yeni konut kredi kampanyasıyla 120 ay vade ve düşük faiz oranları sunuluyor. Bu kampanya, 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor ve ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat ediyor.

Ev almak hayal olmaktan çıkıyor! Ziraat Bankası'nın yeni konut kredi kampanyasıyla 120 ay vade ve düşük faiz oranları sunuluyor. Bu kampanya, 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor ve ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi vaat ediyor.

10 Yıl Vadeli Ödeme İmkanı ve Düşük Faiz Oranları

Ziraat Bankası, uzun vadeli geri ödeme seçeneği ve düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Yeni konut kredi kampanyasında %2,59 faiz oranıyla aylık taksit ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bu kampanya, ev almayı planlayanların önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Aylık Ödeme Detayları ve 1 Milyon TL Kredi İmkanı

Kampanyanın detayları arasında 1 milyon TL'ye kadar kredi kullanabilme olanağı yer alıyor. Aylık ödeme tutarı 27.162,92 TL olarak belirlenmiş olsa da, 1 milyon TL kredi imkanı göz önüne alındığında, aylık ödeme tutarı aslında oldukça makul bir seviyeye denk geliyor.

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Konut Sektörüne Canlılık Katıyor

Ziraat Bankası'nın bu yeni kredi kampanyası, sadece bireysel müşteriler için değil, inşaat sektörü için de önemli bir canlanma yaratıyor. Banka, inşaat sektörüne mali destek sağlayarak sektör canlılığını korumayı hedefliyor.

Ev sahibi olma hayaliniz varsa, Ziraat Bankası'nın bu cazip konut kredi kampanyası tam size göre. 10 yıl vadeli, düşük faizli ve 1 milyon TL'ye kadar kredi imkanıyla, ev sahibi olmanın tam zamanı!

Bu haber, Ziraat Bankası'nın konut kredi kampanyası hakkında merak edilen her detayı kapsıyor ve ev almayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsatı işaret ediyor.

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