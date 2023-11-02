Ev Hanımlarına Müjdeli Haber: İŞKUR’dan 13.156 TL Destek!

Ev hanımları için devlet desteği her geçen gün artarken, İŞKUR tarafından yapılan son açıklamalar bu desteğin somut örneklerini gözler önüne seriyor. Bu yazımızda, ev hanımlarına sağlanan ekonomik desteklerden ve İŞKUR'un Kasım ayı müjdesinden bahsedeceğiz. Ayrıca, başvuru koşulları ve süreçleri hakkında bilgilendirici detaylar sunacağız.

İŞKUR'dan Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programları

İŞKUR, kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları ile ev hanımlarına yönelik önemli imkanlar sağlıyor. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, kişilerin iş piyasasına hazırlanmasını ve yeni beceriler kazanmasını hedefliyor. Açıklamalara göre, her bir kurs veya programdan iki defa yararlanma hakkı bulunuyor ve toplamda üç farklı programa katılım sağlanabiliyor.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi ve Şartları

İşbaşı eğitim programları, haftada 6 günü geçmeyecek şekilde ve günde minimum 5, maksimum 8 saat olacak biçimde düzenleniyor. Programın süresi sektöre göre değişiklik gösteriyor:

Bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay,

Diğer sektörlerde ise 3 ay olarak belirlenmiş durumda.

Özellikle gençler için 18-29 yaş aralığında olanlara yönelik siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme gibi alanlarda 9 aya kadar uzanan eğitim programları sunuluyor. Tehlikeli meslek grupları için ise, MEB Hayat Boyu Öğrenme modülleri ve üniversite eğitim modülleri temel alınarak programlar organize ediliyor.

Başvuru Süreci: Nasıl ve Nereden Yapılmalı?

İşbaşı eğitim programlarına katılım için belirlenen şartları taşıyan vatandaşlarımız, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla veya İŞKUR E-Şube üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Bu programlar sayesinde, ev hanımlarının aile bütçesine katkı sağlamaları, yeni bir meslek edinmeleri ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmaları hedefleniyor. İŞKUR'un sağladığı bu fırsatlar, sadece bireysel gelişime katkı sağlamakla kalmayıp, ülke ekonomisine de olumlu yönde katkılarda bulunuyor.